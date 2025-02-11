Singapore Tourism Board Gandeng Garuda Indonesia dan Changi Airport Group Tingkatkan Pariwisata Dua Negara

Singapore Tourism Board (STB) hari ini resmi menjalin kerja sama tripartit atau kerja sama dengan tiga belah pihak dengan Garuda Indonesia dan Changi Airport Group. Kerja sama ini akan berlangsung selama satu tahun dan menjadi kerja sama perdana dari ketiga belah pihak untuk meningkatkan pariwisata dua arah antara Singapura dan Indonesia.

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) oleh Executive Director Southeast Asia STB, Terrence Voon; Corporate & Channel Group Head Garuda Indonesia, Naufal Alfah; dan Vice President of Market Development Changi Airport Group, Peh Ke-Wei di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Indonesia menjadi sumber wisatawan terbesar kedua secara global dan terbesar di Asia Tenggara bagi Singapura pada 2024 lalu dengan total 2,49 juta pengunjung. Angka ini meningkat 8% setelah sebelumnya hanya 2,3 juta pengunjung pada tahun 2023.

“Indonesia menunjukkan kinerja yang baik sebagai pasar sumber wisatawan pada tahun 2024 dan berpotensi untuk terus bertumbuh di tahun 2025. Kemitraan perdana ini mencerminkan pentingnya pariwisata antara kedua negara, serta komitmen untuk berkolaborasi demi manfaat bersama,” ucap Terrence Voon.

Dengan kerja sama tersebut STB juga berkolaborasi dengan Garuda Indonesia untuk menghadirkan lebih banyak penerbangan dari Indonesia ke Singapura serta sebaliknya. Saat ini Garuda Indonesia mengoprasikan 41 penerbangan mingguan pada rute Jakarta – Singapura, termasuk dua penerbangan harian yang ditambahkan pada Desember 2024 lalu.