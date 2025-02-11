Peserta MasterChef Indonesia Ini Sukses Buat Chef Renata dan Chef Rudy Menangis, Kok Bisa?

Peserta MasterChef Indonesia Ini Sukses Buat Chef Renata dan Chef Rudy Menangis, Kok Bisa?

MasterChef Indonesia kembali menghadirkan momen yang mengundang haru. Beberapa peserta audisi sukses mencuri perhatian para juri.

Kali ini wargaNet dibuat terharu dengan pasangan peserta yang ikut audisi MasterChef Indonesia Season 12. Sepasang kekasih ini berjuang untuk lolos ke babak berikutnya dan sukses membuat Chef Renata dan Chef Rudy menangis

Dalam satu episode yang viral di media sosial, seorang peserta bernama Vinz membuat keputusan mengejutkan demi kekasihnya yang merupakan juga peserta MasterChef, Tiara. Berawal dari para juri yang memberikan Vinz ‘Yes’ dan diberikannya apron sebagai tanda untuk lanjut ke babak berikutnya.

Sementara itu, Tiara hanya mendapatkan satu ‘Yes’ dari Chef Rudy dan ‘No’ dari Chef Renata. Keadaan pun berubah menjadi tegang dan dramatis. “Please Chef, mau lanjut bareng, kasih kesempatannya, aku mau bekarya lebih banyak lagi, tolong Chef,” ujar Tiara memohon kepada Chef Juna, juri yang belum memberikan komentar apapun.

“Ya sudah, biarkan dia masuk dan menjadi terkenal, kamu sibuk aja urus vendor dan sebagainya, untuk married. Kalau dua duanya masuk gak ada yang urus untuk married,” kata Chef Juna kepada Tiara.

Permohonan Tiara tidak sampai situ, ia tetap meminta kesempatannya untuk lanjut ke babak selanjutnya. “Kalian tuh kurang kerjaan apa gimana sih sebenernya? Ini sejujurnya ya saya ngomong.” tanya Chef Juna.

Vinz mengaku bahwa keduanya sangat menyukai masak, maka dari itu ikut ajang MasterChef Indonesia. Tetapi sisi lain, Tiara menyebutkan bahwa dirinya suka memasak sejak dulu. “Sebelum nikah mau masuk gallery dulu, kasih dong. Please Chef.” ujar Tiara kembali memohon.

Chef Renata yang awalnya hanya diam, akhirnya bicara soal kepahaman ajang kompetisi ini “Tapi dari awal kalian ikut audisi, udah tau kan kemungkinan ini udah pasti ada, ini adalah kompetisi. Kalau saat salah satu dari kalian masuk, pasti ada yang keluar. Ya maksudnya, kalian gak akan gandingan tangan mengangkat piala bersama juga.” tutur Chef Renata. Tidak ada jawaban lain dari Tiara, ia hanya mengucapkan ‘Please Chef’ berulang kali.

“Kamu lihat baik baik dulu deh nih apronnya, kamu liat apronnya. udah?” kata Chef Juna

“Mau Chef, kasih kesempatannya, Please?” jawab Tiara

“Vinz, ya kamu kasih dia aja (apron-nya), kamu rela berkorban?” sambung Chef Juna

“Jangan, maunya berdua aja, Please kasih Chef.” ujar Tiara.