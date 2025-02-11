Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Grand Opening EIGER TAC, Siapkan Perlengkapan Terbaik untuk Setiap Petualangan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |18:26 WIB
<i>Grand Opening</i> EIGER TAC, Siapkan Perlengkapan Terbaik untuk Setiap Petualangan
Grand Opening EIGER TAC di Jalan Sumatera, Kota Bandung. (Foto: dok EIGER)
A
A
A

AKHIR pekan awal Februari 2025 tampak keramaian yang tak biasa di Jalan Sumatera, Kota Bandung. Sejumlah kendaraan tempur andalan PINDAD terparkir di depan halaman toko EIGER TAC.

Mobil-mobil 4x4 yang jadi legenda di Perang Dunia II seperti Jeep Willys pun ikut berjejer rapi terparkir di tepian jalan. Suasana bak persiapan “perang” kentara terlihat.

Keramaian jadi makin riuh dengan barisan rapat ratusan orang asal berbagai komunitas military enthusiast yang menggunakan tampilan layaknya pasukan bersenjata. Ada yang bergaya seperti pasukan elit Amerika Serikat, pasukan tentara Rusia, hingga impresi layaknya pasukan siap tempur di Perang Dunia I atau II. 

Kemeriahan akhir pekan pada Sabtu (8/2) di Jalan Sumatera Kota Bandung rupanya bermuara pada event Grand Opening toko pertama EIGER TAC. Berbagai komunitas airsoft gun, komunitas Jeep Willys, komunitas motor besar juga para jurnalis ikut merayakan pembukaan toko pertama EIGER TAC.

EIGER TAC adalah sebuah lini kategori koleksi EIGER yang dirancang khusus untuk menuntaskan berbagai misi di kehidupan sehari-hari. Ketahanan, presisi dan performa maksimal semua bisa didapatkan dalam satu tempat di EIGER TAC.

Toko pertama EIGER TAC yang diresmikan untuk pertama kalinya di Indonesia menjadi komitmen EIGER untuk terus menghadirkan inovasi dan koleksi terbaik yang didesain khusus untuk menjalani misi sehari-hari, setiap operasi dan petualangan. Dari seluruh koleksi yang dikenalkan, terdapat tiga kategori utama sesuai dengan fungsinya masing-masing, yakni daily mission, combat mission, dan range mission.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
