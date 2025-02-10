Penumpang Ini Serang Pramugari dan Melompat saat Pesawat Lempas Landas

Seorang penumpang Iberia menyerang pramugari dan melompat saat pesawat akan lepas landas. Peristiwa tersebut terjadi di Bandara Paris Orly pada 7 Januari 2025 lalu.

Insiden terjadi saat pesawat Iberia IB578 akan terbang dari Bandara Paris Orly menuju Madrid. Sekira pukul 17.20 waktu setempat, pesawat tengah melakukan persiapan untuk melakukan lepas landas.

Saat pesawat bergerak, seorang penumpang tiba–tiba beranjak dari kursi dan berjalan menuju bagian depan pesawat. Ia berusaha membuka salah satu pintu darurat seperti dikutip dari PYOK, Senin (10/2/2025).

Serang Pramugari

Seorang pramugari yang tengah bertugas, mencoba untuk menghentikan aksi penumpang tersebut. Namun, penumpang tersebut malah menyerang pramugari dan berhasil membuka salah satu pintu darurat.

Penumpang tersebut melompat dari ketinggian sekira 11,5 kaki. Petugas darurat yang ada di bandara, segera menuju tempat kejadian dan menahan penumpang tersebut.

Akibat insiden itu, penerbangan mengalami penundaan selama lima jam. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini sempat ditarik dari layanan sementara untuk melakukan pemeriksaan sebelum kembali diizinkan untuk beroperasi.

Setelah penundaan terjadi, seluruh penumpang akhirnya diterbangkan kembali. Sementara itu, pihak Maskapai Iberia belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.