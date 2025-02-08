Muslim LifeFair Bekasi Digelar 21-23 Februari, Surga Belanja Ramadhan dengan 100 Brand Unggulan

RAMADHAN semakin dekat. Sudahkah Anda menyiapkan segala kebutuhan untuk menyambut bulan penuh berkah ini? Muslim LifeFair Bekasi hadir sebagai surga belanja Ramadhan, menghadirkan beragam pilihan produk dari 100 brand unggulan untuk melengkapi persiapan Anda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri dengan sempurna.



Digelar di Revo Mall Bekasi pada 21-23 Februari 2025, event ini menghadirkan beragam program spesial dan pengalaman belanja eksklusif yang akan membuat ibadah Ramadhan Anda semakin bermakna. Dipilihnya Bekasi sebagai rangkaian awal seri Muslim LifeFair (Mufair) tahun ini, didasarkan pada hasil survei yang menunjukkan tingginya antusiasme pengunjung dan exhibitor yang menginginkan acara ini hadir di kota tersebut.

Menurut Direktur Lima Events, Deddy Andu, Bekasi menjadi destinasi ideal karena memiliki populasi Muslim yang signifikan.



“Sebagai salah satu kota besar dengan komunitas Muslim yang kuat, Bekasi merupakan tempat strategis untuk menghadirkan pameran gaya hidup halal,” katanya dalam rilis yang diterima Okezone.com, Sabtu (8/2/2025).



Revo Mall dipilih sebagai venue utama karena memiliki area seluas 5.000 meter persegi yang bisa digunakan sebagai lokasi yang memenuhi standar penyelenggaraan Mufair. Selain itu, lokasinya juga strategis dan satu-satunya mal di bekasi yang terkoneksi langsung dengan Stasiun LRT, sehingga memudahkan akses bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Muslim LifeFair Bekasi digelar 21-23 Februari 2025. (Foto: Muslim LifeFair Bekasi)

Tren Belanja Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Menurut laporan Google Trends, tren belanja offline di Indonesia mengalami lonjakan signifikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dengan peningkatan aktivitas sejak awal Ramadhan dan mencapai puncaknya menjelang Idul Fitri. Konsumen memanfaatkan periode ini untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran, termasuk pakaian baru, makanan khas, dan hadiah untuk keluarga serta kerabat.



Meskipun belanja online terus berkembang, pengalaman berbelanja langsung di pusat perbelanjaan tetap menjadi bagian penting dari tradisi Ramadhan dan Idul Fitri. Muslim LifeFair tidak hanya menjadi ajang belanja, tetapi juga destinasi yang menghadirkan pengalaman berkesan. Dari kajian ilmu, interaksi komunitas, hingga kajian muamalah yang semuanya dirancang untuk memperkuat persiapan spiritual dan sosial menyambut Ramadhan.

“Setiap gelaran Mufair, kami mengangkat tema aktual untuk memenuhi kebutuhan umat. Seperti dalam momen jelang Ramadhan dan Idul Fitri ini, kami mengusung tema Bekal Ramadhan, bertujuan agar umat Muslim lebih mempersiapkan bekal terbaiknya baik dari sisi ilmu agama, muamallah, kesehatan, parenting, membangun ukhuwah dalam komunitas hingga bekal belanja kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri sehingga kita bisa fokus menjalankan ibadah puasa,” kata General Manager PT. Lima Event, Zaky Ramadhan.