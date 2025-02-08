Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Muslim LifeFair Bekasi Digelar 21-23 Februari, Surga Belanja Ramadhan dengan 100 Brand Unggulan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |15:30 WIB
Muslim LifeFair Bekasi Digelar 21-23 Februari, Surga Belanja Ramadhan dengan 100 Brand Unggulan
Muslim LifeFair Bekasi, surga belanja Ramadhan dengan 100 brand unggulan. (Foto: Muslim LifeFair Bekasi)
A
A
A

RAMADHAN semakin dekat. Sudahkah Anda menyiapkan segala kebutuhan untuk menyambut bulan penuh berkah ini? Muslim LifeFair Bekasi hadir sebagai surga belanja Ramadhan, menghadirkan beragam pilihan produk dari 100 brand unggulan untuk melengkapi persiapan Anda menyambut Ramadhan dan Idul Fitri dengan sempurna.

Digelar di Revo Mall Bekasi pada 21-23 Februari 2025, event ini menghadirkan beragam program spesial dan pengalaman belanja eksklusif yang akan membuat ibadah Ramadhan Anda semakin bermakna. Dipilihnya Bekasi sebagai rangkaian awal seri Muslim LifeFair (Mufair) tahun ini, didasarkan pada hasil survei yang menunjukkan tingginya antusiasme pengunjung dan exhibitor yang menginginkan acara ini hadir di kota tersebut.

Menurut Direktur Lima Events, Deddy Andu, Bekasi menjadi destinasi ideal karena memiliki populasi Muslim yang signifikan.

“Sebagai salah satu kota besar dengan komunitas Muslim yang kuat, Bekasi merupakan tempat strategis untuk menghadirkan pameran gaya hidup halal,” katanya dalam rilis yang diterima Okezone.com, Sabtu (8/2/2025).

Revo Mall dipilih sebagai venue utama karena memiliki area seluas 5.000 meter persegi yang bisa digunakan sebagai lokasi yang memenuhi standar penyelenggaraan Mufair. Selain itu, lokasinya juga strategis dan satu-satunya mal di bekasi yang terkoneksi langsung dengan Stasiun LRT, sehingga memudahkan akses bagi pengunjung dari berbagai daerah.

Muslim LifeFair Bekasi digelar 21-23 Februari 2025. (Foto: Muslim LifeFair Bekasi)
Muslim LifeFair Bekasi digelar 21-23 Februari 2025. (Foto: Muslim LifeFair Bekasi)

Tren Belanja Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Menurut laporan Google Trends, tren belanja offline di Indonesia mengalami lonjakan signifikan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, dengan peningkatan aktivitas sejak awal Ramadhan dan mencapai puncaknya menjelang Idul Fitri. Konsumen memanfaatkan periode ini untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran, termasuk pakaian baru, makanan khas, dan hadiah untuk keluarga serta kerabat.

Meskipun belanja online terus berkembang, pengalaman berbelanja langsung di pusat perbelanjaan tetap menjadi bagian penting dari tradisi Ramadhan dan Idul Fitri. Muslim LifeFair tidak hanya menjadi ajang belanja, tetapi juga destinasi yang menghadirkan pengalaman berkesan. Dari kajian ilmu, interaksi komunitas, hingga kajian muamalah yang semuanya dirancang untuk memperkuat persiapan spiritual dan sosial menyambut Ramadhan.

“Setiap gelaran Mufair, kami mengangkat tema aktual untuk memenuhi kebutuhan umat. Seperti dalam momen jelang Ramadhan dan Idul Fitri ini, kami mengusung tema Bekal Ramadhan, bertujuan agar umat Muslim lebih mempersiapkan bekal terbaiknya baik dari sisi ilmu agama, muamallah, kesehatan, parenting, membangun ukhuwah dalam komunitas hingga bekal belanja kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri sehingga kita bisa fokus menjalankan ibadah puasa,” kata General Manager PT. Lima Event, Zaky Ramadhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/612/3124767/ramadhan_under_the_dome_gelar_bukber_raya_di_tengah_pik_2_mulai_hari_ini-1PbE_large.jpg
Ramadhan Under The Dome Gelar Bukber Raya di Tengah PIK 2 Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/612/3116838/tips_persiapan_menuju_bulan_ramadhan-jnpK_large.jpg
10 Tips Persiapan Menuju Bulan Ramadhan, Salah Satunya Memperkuat Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/298/3115145/kuliner-l3MB_large.jpg
Buka Puasa di Park Hyatt Jakarta, Aneka Kuliner Nusantara dan Timur Tengah Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113602/halal-tPnm_large.jpg
Ramadhan 2025, Halal Kulture District Jakarta Ajak Muslim Muda Hidup Lebih Mindful
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/612/2991993/potret-cici-cici-semangat-bukber-lengkap-pakai-dress-kaftan-AY4fPA3Z8H.jpg
Potret Cici-cici Semangat Bukber, Lengkap Pakai Dress Kaftan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990373/festival-hafiz-indonesia-2024-sukses-sedot-animo-masyarakat-ciawi-3SJSfwMDn2.jpg
Festival Hafiz Indonesia 2024 Sukses Sedot Animo Masyarakat Ciawi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement