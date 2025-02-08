Wardah Makeup Look 2025, Glowy dan Soft-Matte dengan Sentuhan Elegan dari 4 Season Colours

WARDAH sebagai beauty brand asal Indonesia yang menduduki peringkat nomor satu di Asia Tenggara versi Milieu Insight, kembali menghadirkan inovasi tren makeup di awal 2025. Kali ini, Wardah memperkenalkan empat makeup look yang terinspirasi dari seasonal colour, dirancang khusus untuk mencerminkan personal color perempuan Indonesia dan Asia Tenggara.

Keempat tampilan makeup ini didemonstrasikan secara langsung oleh Professional Makeup Artist Vinna Gracia, bersama Wardah Official Makeup Artist Sari Putri, Dinda Hafizta, dan Yulia Fazrin dalam event Wardah Colourverse.

“Wardah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi, termasuk menciptakan tren makeup look setiap tahunnya. Dalam menciptakan keempat tren Wardah Makeup Look 2025 ini, Wardah menggunakan produk-produk terbaik dan best buy di antaranya Wardah Colorfit Perfect Glow Cushion, Wardah Colorfit 5D Blur Cushion, Wardah Glasting Liquid Lip, hingga Wardah Moist Dew Tint, serta rangkaian skincare Wardah mulai dari facial wash, serum, moisturizer, hingga sunscreen sebagai skin preparation agar kulit tetap lembap, sehat, dan membuat makeup lebih menempel,” tutur Shabrina Salsabila selaku Head of Wardah Decorative for Lip and Eye Category, dalam rilis yang diterima Okezone.com, Sabtu (8/2/2025).

Keempat tren make up seasonal colour Wardah 2025 yang terinspirasi dari personal seasonal colour, yakni:

1. Mocca Mouse (A Warm Autumn Statement). Menampilkan keanggunan alami warm autumn, dengan nuansa coklat lembut berpadu sempurna, memberikan hasil akhir velvety namun tetap ringan. Look ini menciptakan tampilan elegan yang effortless. Sentuhan liner cokelat mempertegas tampilan mata, sementara warna mocca glossy pada bibir menambah kesan elegan. Paduan flawless dan blur effect, menghasilkan look yang matte namun tetap dewy. Alis yang terbentuk alami menyempurnakan kecantikan seperti ambience season warm autumn.

2. Peachy Bloom (A Warm Spring Harmony). Memancarkan kecantikan dengan tampilan lembut melalui nuansa peach yang hangat dan finish look soft-matte. Sentuhan liner peach menambah kesan elegan, sementara complexion soft-matte tetap membuat tampilan terlihat cerah. Pulasan bibir dengan gradasi bold di bagian tengah dan tepi yang blurry, menciptakan kesan sederhana namun hangat, berpadu dengan sentuhan modern dan segar.

3. Mauve Radiance (A Cool Summer Flush). Menampilkan keanggunan yang segar dengan nuansa mauve lembut dan finish look yang glowing dan dewy. Sentuhan blush dengan shade rosy, menciptakan kesan merona alami, sementara riasan mata yang subtle dengan soft wing cokelat menciptakan kesan mendalam. Riasan bibir pink glossy dan alis yang disisir natural melengkapi finish look yang modern dan bercahaya.

4. Frosted Rose (A Cool Winter Glow). Menampilkan ambience look cool winter dengan sentuhan lembut bercahaya, sentuhan shimmer pada mata memancarkan kecantikan lembut, sementara complexion dengan finish glow, menciptakan perfect combination yang memberikan efek bercahaya. Riasan bibir deep rose dari Wardah Glasting Liquid Lip menambah kesan modern, dipadukan dengan alis yang tersisir rapi, menciptakan nuansa cool winter yang anggun dan berkelas.

Untuk mengoptimalkan tampilan makeup sesuai dengan keempat personal seasonal colours, para model telah melalui personal colour analysis menggunakan Wardah Beauty Intelligence, suatu AI tools yang bisa menganalisis personal colour dan merekomendasikan shade makeup yang sesuai dengan season colour masing-masing.