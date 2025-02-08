Wardah Colourverse, Inovasi Beauty Intelligence Berbasis AI Pertama di Asia Tenggara

WARDAH, brand kecantikan nomor satu di Asia Tenggara versi Milieu Insight, semakin memperkuat posisinya sebagai The Color Expert melalui Wardah Colourverse. Ini adalah event transformative pertama di Indonesia yang mengintegrasikan science, art, technology, serta kolaborasi global bersama para ahli kecantikan dan warna.

Event ini dirancang untuk membantu perempuan Indonesia dan Asia Tenggara menemukan personal colour yang sesuai dengan skintone dan undertone mereka, sehingga dapat mengekspresikan diri dengan lebih percaya diri dan autentik.

“Wardah Colourverse merupakan bentuk komitmen kami dalam membangun ekosistem kecantikan yang lebih inklusif dan transformatif bagi perempuan Asia, khususnya Indonesia. Kami percaya bahwa setiap perempuan memiliki kecantikan alami yang mencerminkan keunikan diri mereka,” tutur Findi Novia Lusintasari, Halal Beauty Decorative Marketing Group Head of ParagonCorp dalam siaran pers yang diterima Okezone.com, Sabtu (8/2/2025).

Melalui ajang ini, lanjutnya, Wardah tidak hanya menghadirkan solusi untuk membantu perempuan menemukan warna yang sesuai dengan karakter dan kepribadian mereka, tetapi juga memberdayakan mereka agar lebih autentik dan percaya diri dalam mengekspresikan diri.

Wardah Colourverse didukung oleh teknologi Wardah Color Intelligence™, terintegrasi dengan Beauty AI Personal Colour, yang merupakan Beauty AI pertama di Asia Tenggara. Teknologi ini mengadopsi pendekatan ilmiah dalam menganalisis tiga parameter utama, yakni hue (warm atau cool undertones), saturation (vivid atau muted), dan brightness (light atau deep), untuk menciptakan lima kelompok warna bibir unik dan profil warna musiman.



Berbasis riset mendalam terhadap perempuan Indonesia dan Asia Tenggara, Wardah Color Intelligence™ dirancang secara presisi untuk menyesuaikan warna kosmetik dengan berbagai tone kulit dan warna bibir, menciptakan pengalaman kecantikan yang lebih personal dan akurat. Seiring dengan berkembangnya tren personal colour secara global, konsumen semakin menyadari pentingnya memilih warna yang lebih personal dan inklusif, selaras dengan skintone dan undertone mereka.



Di berbagai negara, teknologi dan pendekatan berbasis sains telah diterapkan untuk memastikan akurasi dalam pemilihan warna. Adapun di Asia Tenggara, tren ini semakin berkembang, mendorong inovasi yang memungkinkan hasil lebih presisi dan sesuai dengan karakter individu.



Thalia Nghiem, Application Lab Senior Scientist at Kobo Products Asia Pacific mengatakan, “Tren Global Color membantu individu menemukan produk kecantikan yang selaras dengan warna kulit dan kepribadiannya. Namun, perbedaan genetik dan undertone di setiap wilayah membuat pendekatan ini tidak bisa disamaratakan. Melalui

Wardah Color Intelligence, kami menghadirkan solusi personal color test berbasis teknologi untuk hasil lebih akurat, memastikan perempuan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dapat memilih warna yang benar-benar sesuai dengan karakter dan preferensi mereka.”

Wardah Colourverse membuka babak baru dalam industri kecantikan yang terus berkembang dengan menghadirkan ragam inisiatif yang dapat menjawab kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Saat ini, Wardah juga tengah mengembangkan Wardah Personal Colour System yang dirancang untuk membantu konsumen menemukan personal colour yang sesuai dengan skin tone dan undertone Perempuan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia, sehingga memungkinkan mereka dapat mengekspresikan keunikan diri mereka dengan warna yang paling sesuai, dan memberikan solusi kecantikan yang lebih terpersonalisasi, serta relevan dengan tren yang terus berkembang.