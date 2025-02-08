Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Bawa Wig saat Audisi, Sukses Bikin Chef Rudy Salfok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |20:17 WIB
Peserta MasterChef Indonesia Season 12 Ini Bawa <i>Wig</i> saat Audisi, Sukses Bikin Chef Rudy Salfok
Audisi MasterChef Indonesia Season 12. (Foto: RCTI)
A
A
A

Beberapa peserta audisi MasterChef Indonesia Season 12 sukses mencuri perhatian para juri. Salah satunya, Asri Permana. Peserta wanita asal Bandung ini bikin beberapa juri salfok alias salah fokus dengan sesuatu yang ia bawa sebelum audisi. 

Karena penasaran, Chef Renatta lantas menanyakan sesuatu yang dibawa Asri itu. Ternyata peserta tersebut membawa sebuah wig karena ia kerap memakai rambut palsu tersebut. 

“Kamu bawa itu?” tanya Chef Renatta.

“Bawa wig. Soalnya aku suka pakai wig,” jawab Asri. 

Tak hanya Chef Renatta, Chef Rudy juga turut dibuat penasaran dengan wig yang kerap dipakai Asri.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
