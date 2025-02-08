5 Potret Jane, Peserta MasterChef Indonesia Season 12 yang Bawa Buku Resep Keramat Nenek saat Audisi

Salah satu peserta audisi MasterChef Indonesia Season 12 sukses mencuri perhatian para juri. Dia adalah Jane, peserta berusia 25 tahun asal Probolinggo.

Pasalnya, di momen audisi MasterChef Indonesia Season 12 tersebut, Jane tak hanya menyajikan hidangan spesial, namun juga membawa sesuatu nan unik.

Berikut beberapa potretnya, melansir dari tayangan RCTI+, Sabtu (8/2/2025).

1. Bawa buku resep keramat punya nenek

Sebelum melakukan proses audisi memasak, Jane tampak mencium sebuah buku. Chef Rudy lantas dibuat penasaran dengan aksi gadis berambut panjang tersebut.

“Itu kenapa bukunya dicium tadi?”

Usut punya usut, buku yang diciumnya adalah buku resep ‘keramat’ alias warisan turun temurun yang dibuat oleh sang nenek.

“Oh itu buku resep warisan nenek saya chef. Saya bawa sebagai kenang-kenangan dan pengingat kalau saya awal mula belajar masak dari nenek saya,” ujar Jane.

2. Ungkap alasan ikut MasterChef Indonesia

Di momen audisi tersebut, Jane juga mengungkapkan alasannya mengapa ingin mengikuti ajang MasterChef Indonesia.

“Karena pertama saya pastinya mau membanggakan orang tua saya. Yang kedua saya mau membuktikan sama orang-orang yang pernah menganggap saya sebelah mata chef,” tuturnya.

3. Sajikan hidangan es pisang

Di momen audisi, Jane menyajikan hidangan yang ia namakan ‘Deconstructed Es Pisang Ungu’. Meski dinilai enak, namun menurut Chef Renatta, Jane salah dalam pemilihan nama sajiannya.

“Oke Jane. Hati-hati sama penamaan. Ketika kamu menggunakan Cake deconstructed itu artinya elemen-elemen yang sudah ada di situ, dengan tekstur yang mungkin kurang lebih masih mirip. itu kamu buat jadi menu yang berbeda,” tutur Chef Renatta.

“Ini enak. Cuma gak ada hubungannya sama es pisang ijo ya,” imbuhnya.