HOME WOMEN FOOD

Ekspresi dan Komentar Peserta saat Chef Rudy Choirudin Hadir di Audisi MasterChef Indonesia Season 12

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |17:05 WIB
Ekspresi dan Komentar Peserta saat Chef Rudy Choirudin Hadir di Audisi MasterChef Indonesia Season 12
Chef Rudy Choirudin resmi bergabung sebagai juri MarterChef Indonesia Season 12. (Foto: RCTI)
A
A
A

Audisi MasterChef Indonesia Season 12 yang tayang perdana di RCTI hari ini, Sabtu (8/2/2025) menampilkan berbagai momen menarik. Salah satunya momen ketika ekspresi para peserta tampak 'speechless' ketika kehadiran sosok juri baru.

Sebelumnya, para peserta memang sempat dibuat bingung saat masuk galeri MasterChef Indonesia Season 12 karena hanya disambut oleh dua juri yakni Chef Juna dan Chef Renatta. Tak ada sosok Chef Arnold di sana.

"Kok jurinya cuma dua ya," tanya salah satu peserta.

Namun, kedua chef andalan MasterChef Indonesia itu kemudian menyebut bahwa para peserta di MasterChef Indonesia Season 12 kehadiran sosok juri baru. Para peserta pun dibuat penasaran dan bertanya-tanya.

"Juri baru? Siapa ya kira-kira?" tanya salah satu peserta.

"Apakah lebih kejam," celoteh peserta lainnya.

Rasa penasaran para peserta akhirnya mulai terjawab ketika siluet sosok juri baru tersebut hadir dari balik pintu studio. Saat wajahnya mulai tampak, mereka kemudian tampak senang dan antusias melihat sosok juri yang wajahnya sudah tak asing itu.

Juri MasterChef Indonesia Season 12

Beberapa diantara mereka bahkan mengidolakannya. Sosok juri baru tersebut ternyata adalah Chef Rudi Choirudin. Ia ternyata menggantikan Chef Arnold.

Kehadiran Chef Rudy Choirudin ternyata membawa warna tersendiri di MasterChef Indonesia Season 12. Pasalnya, ia terkenal sebagai sosok chef terbaik di kategori masakan khas Indonesia. 

"Loh ada Chef Rudy. Chef masa kecilku ternyata," ujar salah satu peserta.

"Wuih Chef legendaris ternyata," timpal peserta lainnya.

"Waaah ada Chef Rudy. Aku suka banget Chef Rudy. Aku selalu ngikutin banget kontennya," kata peserta selanjutnya.

Chef Rudy kemudian mulai menyapa para peserta dan mengaku tak sabar melihat proses audisi MasterChef Indonesia Season 12.

 

