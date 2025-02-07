Fakta Menarik 3 Kontestan Top 12 Indonesian Idol

Indonesian Idol merupakan salah satu ajang bergengsi di Indonesia. Ajang ini menjadi pembuktian para talenta berbakat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam bernyanyi. Selain memiliki suara emas, para kontestan Indonesian Idol Season XIII juga memiliki fakta menarik di balik perjalanannya.

Kali ini, Indonesian Idol Season XIII telah memasuki jajaran Top 12. Ada beberapa hal menarik dari para peserta, tentunya membuat kompetisi ini semakin seru untuk disaksikan. Berikut fakta menarik dari tiga kontestan Top 12 Indonesian Idol.

Fakta Menarik Rara Sudirman Top 12 Indonesian Idol

Salah satu fakta menarik datang dari Rara Sudirman, yang ternyata pernah memerankan karakter Sherina dalam drama musikal ‘Petualangan Sherina’. Pengalaman ini tidak hanya mengasah kemampuannya dalam bernyanyi, tetapi juga dalam berakting.

Rara menunjukkan bahwa dirinya mampu menghidupkan karakter di atas panggung dengan penuh ekspresi dan emosi. Kemampuan akting dan ekspresi panggung yang ia miliki pun menjadi kelebihan tersendiri saat ia tampil di Indonesian Idol, dan membuat setiap penampilannya semakin berkesan.



Fakta Menarik Shabrina Leanor Top 12 Indonesian Idol

Shabrina merasa bahwa penampilan sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan karakter aslinya. Di babak Spektakuler ini, ia ingin menunjukkan keunikannya yang belum banyak terlihat.

Keinginannya untuk tampil lebih autentik membuat banyak penonton penasaran dengan perubahan yang akan ia tunjukkan di panggung Indonesian Idol. Perjalanan Shabrina dalam mencari identitas musiknya menjadi salah satu hal menarik yang dinantikan para penggemarnya.