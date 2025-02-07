Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta Menarik 3 Kontestan Top 12 Indonesian Idol

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |12:36 WIB
Fakta Menarik 3 Kontestan Top 12 Indonesian Idol
Fakta Menarik 3 Kontestan Top 12 Indonesian Idol
A
A
A

Indonesian Idol merupakan salah satu ajang bergengsi di Indonesia. Ajang ini menjadi pembuktian para talenta berbakat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam bernyanyi. Selain memiliki suara emas, para kontestan Indonesian Idol Season XIII juga memiliki fakta menarik di balik perjalanannya. 

Kali ini, Indonesian Idol Season XIII telah memasuki jajaran Top 12. Ada beberapa hal menarik dari para peserta, tentunya membuat kompetisi ini semakin seru untuk disaksikan. Berikut fakta menarik dari tiga kontestan Top 12 Indonesian Idol.

Fakta Menarik Rara Sudirman Top 12 Indonesian Idol 

Salah satu fakta menarik datang dari Rara Sudirman, yang ternyata pernah memerankan karakter Sherina dalam drama musikal ‘Petualangan Sherina’. Pengalaman ini tidak hanya mengasah kemampuannya dalam bernyanyi, tetapi juga dalam berakting.

Rara menunjukkan bahwa dirinya mampu menghidupkan karakter di atas panggung dengan penuh ekspresi dan emosi. Kemampuan akting dan ekspresi panggung yang ia miliki pun menjadi kelebihan tersendiri saat ia tampil di Indonesian Idol, dan membuat setiap penampilannya semakin berkesan. 
 

Fakta Menarik Shabrina Leanor Top 12 Indonesian Idol 

Shabrina merasa bahwa penampilan sebelumnya belum sepenuhnya mencerminkan karakter aslinya. Di babak Spektakuler ini, ia ingin menunjukkan keunikannya yang belum banyak terlihat.  

Keinginannya untuk tampil lebih autentik membuat banyak penonton penasaran dengan perubahan yang akan ia tunjukkan di panggung Indonesian Idol. Perjalanan Shabrina dalam mencari identitas musiknya menjadi salah satu hal menarik yang dinantikan para penggemarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/612/3111187/nakei-eg5q_large.jpg
Nakei Terhenti di Top 13 Indonesian Idol, Tetap Berjuang Wujudkan Impian Haji Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/612/3110270/perjalanan_nakeisha_bercita_cita_jadi_dokter_hingga_masuk_indonesian_idol-MzDi_large.jpg
Perjalanan Nakei, Bercita-Cita Jadi Dokter hingga Masuk Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/194/3110537/outfit_retro_dan_casual_ala_rafi_durman_sembiring_top_15_indonesian_idol-5Vma_large.jpg
Outfit Retro & Casual ala Rafi Durman Sembiring Top 15 Indonesian Idol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/612/3110528/tidur_kunci_shakirra_idol_mengatasi_stres_dan_tetap_sehat-au3f_large.jpg
Tidur, Kunci Shakirra Idol Mengatasi Stres dan Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/612/3110262/5_hal_menarik_shabrina_leanor_kontestan_13_besar_indonesia_idol_season_xiii-X7DV_large.jpg
5 Hal Menarik Shabrina Leanor, Kontestan 13 Besar Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/612/3110119/trik_axelo_jaga_kesehatan_di_top_13_indonesian_idol-y3LM_large.jpg
Trik Axelo Jaga Kesehatan di Top 13 Indonesian Idol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement