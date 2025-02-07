Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Tips Membuat Konten Viral di Media Sosial

Sharleen Marshanda , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |09:27 WIB
7 Tips Membuat Konten Viral di Media Sosial
7 Tips Membuat Konten Viral di Media Sosial, (Foto: Freepik)
A
A
A

Di era digital saat ini, keberadaan “For Your Page” (FYP) di platform seperti Tiktok dan Instagram menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Tak sedikit kreator yang mencari tahu bagaimana cara agar konten mereka bisa viral

Gianluigi Christoikov, seorang komika tanah air, membagikan beberapa tips efektif dalam sebuah webinar Digidev yang digelar Keluarga Alumni Unsoed. Penasaran dengan tipsnya? Simak selengkapnya berikut ini! 

1. Gunakan Musik yang Sedang Viral 

Musik yang sedang viral memiliki daya tarik tersendiri dan dapat meningkatkan peluang kontenmu muncul di beranda banyak orang. Instagram dan Tiktok sering memprioritaskan konten yang menggunakan lagu popular dalam algoritmanya.

Oleh karena itu, manfaatkan musik yang  sedang viral agar videomu lebih mudah ditemukan oleh audiens yang lebih luas.


2. Optimalkan SEO di Media Sosial 

Agar kontenmu lebih mudah ditemukan, gunakan kata kunci yang relevan di caption, hastag, dan deskripsi video. Hal ini akan membantu meningkatkan visibilitas konten saat orang mencari topik yang berkaitan dengan kontenmu. 

Jangan lupa untuk memanfaatkan trending topic yang sedang ramai dibicarakan agar lebih mudah masuk ke algoritma platform.


3. Buat Video yang Menarik Perhatian

Pada video pendek, kamu hanya memiliki waktu beberapa detik untuk menarik perhatian penonton. Pastikan opening videomu menarik perhatian, bisa dengan pertanyaan yang memicu rasa penasaran atau visual yang eye-catching. 

Semakin cepat kamu menarik perhatian, semakin besar kemungkinan penonton akan melihat videomu sampai habis.
 

4. Konsisten dengan Jenis Konten

Jika ingin membangun audiens setia, pastikan untuk konsisten dalam jenis konten yang kamu buat. Jika kontenmu mengenai edukasi, hiburan, atau tutorial, tetaplah berada dalam jalur tersebut agar pengikutmu tahu apa yang bisa mereka harapkan dari akunmu. 

Konsistensi ini juga bisa akan membantu branding yang lebih kuat.  

 

