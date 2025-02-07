Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Studi Ungkap Anak Rajin Bersihkan Rumah Bisa Jadi Orang Sukses, Ini Alasannya

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |14:36 WIB
Studi Ungkap Anak Rajin Bersihkan Rumah Bisa Jadi Orang Sukses, Ini Alasannya
Studi ungkap anak-anak yang membantu bersihkan rumah akan jadi orang sukses. (Foto: Freepik)
Baru-baru ini terdapat studi dari Universitas Harvard, Cambridge yang menyatakan bahwa seorang anak yang suka membersihkan rumah cenderung akan lebih sukses kehidupannya.

Dilansir dari Making Caring Common Harvard University, Jumat (7/2/2025), membersihkan rumah dapat membantu seorang anak untuk mengembangkan rasa empati, tanggung jawab, dan kepercayaan diri pada dirinya.

Dengan memahami dan turun langsung membersihkan rumah anak dapat memiliki pemikiran bahwa begitu banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya untuk mengurus sebuah rumah.

Inisiatif itu dapat mengajarkan mereka untuk menghargai pekerjaan orang lain dan bertanggung jawab untuk ikut menjaga kebersihan sebuah rumah.

Untuk itu sebagai orang tua, setiap kali anak berhasil membersihkan rumah atau menyelesaikan sebuah pekerjaan, alangkah baiknya kita apresiasi pencapaiannya tersebut. Apresiasi bisa dilakukan dengan mengucapkan ‘terima kasih’ hingga memuji sifat tersebut.

Mengapresiasi pencapaian anak, baik besar ataupun kecil dapat membuat anak tidak merasa rendah diri akan kemampuannya.

Dilansir dari Indeed, tanggung jawab dan percaya diri termasuk ke dalam ciri-ciri orang sukses. Percaya pada kemampuan diri dan sifat bertanggung jawab jadi modal penting bagi anak saat dewasa nanti.

Halaman:
1 2
      
