Apa Itu Soft Spoken yang Tren di Kalangan Gen Z? Yuk Cari tahu Ciri-cirinya

Di era perkembangan media sosial saat ini, istilah soft spoken kerap kali menjadi perbincangan baik dalam diskusi maupun di berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Tiktok maupun X. Istilah ini juga ngetren di kalangan Gen Z.

Secara umum istilah soft spoken merujuk pada gaya bicara seseorang yang cenderung berbicara dengan intonasi yang rendah, lembut dan penuh pengertian. Soft spoken tidak hanya berkaitan dengan suara yang pelan, tetapi juga mencakup pemilihan kata yang bijak, intonasi yang tepat, serta kemampuan mendengarkan dengan baik. Oleh karena itu, seseorang yang soft spoken sering dipandang sebagai pribadi yang tenang, sabar dan penuh pertimbangan.

Dalam konteks hubungan, soft spoken sering menjadi suatu pertimbangan penting. Hal ini dikarenakan orang yang soft spoken cenderung lebih berhati-hati dalam berbicara sehingga dapat membuat senang pendengarnya.

Adapun orang dengan ciri-ciri soft spoken sebagai berikut:

1. Nada Suara Lembut dan Tenang

Salah satu ciri seseorang yang soft spoken dapat terlihat dari suara mereka yang sering terdengar lembut. Mereka berbicara dengan intonasi stabil dan pelan tanpa pernah meninggikan suara mereka, bahkan pada situasi tegang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan suasana yang tetap tenang dan nyaman bagi orang lain di sekitarnya.

2. Berbicara dengan Penuh Pertimbangan

Orang yang soft spoken cenderung berbicara dengan tenang dan tidak terburu-buru. Mereka lebih dahulu mempertimbangkan apa yang ingin mereka sampaikan, sehingga setiap kata yang diucapkannya terdengar bijaksana dan penuh makna

3. Pendengar yang Baik

Orang yang soft spoken juga dikenal sebagai pendengar yang baik. Mereka sering kali mendengarkan orang lain dari pada berbicara dan menghargai pendapat orang lain. Pada saat berinteraksi, orang yang soft spoken tidak hanya fokus pada apa yang ingin disampaikan tetapi juga pada topik yang dibicarakan oleh lawan bicaranya.

4. Penampilan yang Tenang

Ciri orang yang soft spoken juga dapat terlihat dari penampilannya. Orang dengan ciri ini terlihat sangat tenang, ramah dan juga menyenangkan. Hal ini membuat banyak orang merasa nyaman ketika berinteraksi.