10 Makanan dan Minuman Terbaik untuk Redakan Flu

10 makanan dan minuman terbaik untuk redakan influenza atau flu bisa dilihat dari artikel ini. Flu bisa datang kapan saja, mengganggu aktivitas sehari-hari dengan gejala yang sangat tidak nyaman. Ada beberapa cara alami yang bisa membantu meredakan, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan nutrisi, sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh.

Flu bisa menyebabkan tubuh merasa lemah, demam, batuk, dan tenggorokan sakit. Selain obat-obatan, ada berbagai makanan dan minuman yang dapat mempercepat proses pemulihannya. Berikut 10 makanan dan minuman teraik untuk redakan flu:

1. Sup Ayam

Sup ayam adalah obat rumahan klasik yang sangat membantu untuk meredakan flu. Satu penelitian menemukan bahwa kandungan panas dan bahan -bahan dari sup ayam bisa mengurangi hidung tersumbat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh saat melawan infeksi flu.



2. Kaldu tulang

Kaldu bisa menjadi pilihan yang tepat saat sedang flu. Kaldu kaya akan nutrisi dan rasa hangatnya dapat menenangkan sakit tenggorokan. Kaldu bisa dikonsumsi sebagai bahan dasar sup atau soto. Hidangan hangat dengan sentuhan kaldu akan membuat tubuh terasa nyaman.



3. Sayuran hijau

Sayuran hijau yang kaya akan vitamin c dapat memperkuat kekebalan tubuh saat sedang melawan peradangan. Sayuran hijau contohnya seperti bayam, kubis, brokoli, dan kangkung yang juga kaya akan zat besi.

Zat besi sangat penting dalam memproduksi sel imun, terutama sel darah putih. Zat besi membantu tubuh melawan infeksi yang terjadi. Sayuran hjau bisa dikonsumsi dengan diolah menjadi salad. Jika sayuran mentah tidak menarik, memanggang atau menumisnya bisa menjadi cara yang tepat.



4. Yogurt

Flu dapat terjadi dengan disertai beberapa gejala gastrointestinal yang mengganggu, seperti diare dan muntah. Beberapa makanan secara alami mengandung probiotik, salah satunya yogurt.

Probiotik dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mendukung kesehatan pencernaan. Probbiotik bermanfaat untuk mrmulihkan bakteri sehat yang hidup di saluran usus, yang penting saat tubuh sedang melawan infeksi.



5. Bawang putih

Bawang putih juga masuk ke dalam 10 makanan dan minuman terbaik untuk redakan influenza. Ia adalah bahan yang sangat identik dalam penggunaannya sebagai obat alami. Bawang putih dikenal memiliki sifat antivirus dan antibakteri. Mengonsumsi bawang putih dapat membantu mempercepat pemulihan flu dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dikonsumsi mentah atau diolah ke dalam berbagai masakan.