Pola Makan untuk Hidup Sehat dan Bahagia Menurut Melanie Putria, Begini Caranya!

Semua orang pasti mendambakan hidup yang sehat dan bahagia. Karena hidup cuma sekali, kita harus manfaatkan dan menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Dalam artikel kali ini, bersama Agatha Suci dan Jeffry, Mikayla sang ahli gizi, serta model dan presenter Melanie Putria, kita akan membahas bersama-sama mengenai cara menjalani hidup yang sehat dan bahagia.

Awal Mula Melanie Putria Rutin Berolahraga

Melanie Putria Dewita Sari, seorang multitalenta yang berkarir sebagai model, presenter, dan ratu kecantikan Indonesia. Di balik tubuhnya yang ideal saat ini, Melanie berbagi cerita saat awal mula dirinya tertarik untuk mulai rutin berolahraga. Melanie mengaku dirinya pernah mendapatkan SP 1 ketika mengikuti ajang kecantikan Puteri Indonesia 2002. Hal ini bukan tanpa sebab, ia mendapatkannya karena pihak yayasan mengatakan bahwa Melanie terlalu gemuk pada saat itu.

Melanie mengisahkan bahwa dulunya ia tidak menyukai olahraga dan merupakan seorang omnivora yang gemar mengonsumsi berbagai jenis makanan, termasuk kue-kue manis yang mengandung gula dengan indeks glikemik tinggi. Mulai pada tahun 2002, Melanie mulai rutin berolahraga gym hingga sekarang. Model cantik ini juga berpendapat bahwa olahraga merupakan salah satu bentuk mencintai diri sendiri dan bentuk rasa syukur.

Terkadang kita kerap menganggap enteng dan enggan untuk berolahraga. “Selagi masih muda dan badan terlihat tidak apa-apa, tidak perlu berusaha keras untuk berolahraga.” Padahal, sekarang adalah waktunya kita untuk menabung atau berinvestasi jangka panjang terhadap tubuh kita di masa depan. Kalau kita sudah terbiasa berolahraga, menerapkan gaya hidup sehat, bisa me-manage stres dengan baik dari umur 20-an, maka kita tinggal menuai hasilnya di masa tua nanti.

Konsisten Adalah Kunci

Mikayla si ahli gizi berpendapat, konsisten merupakan hal yang sangat penting, karena kesehatan itu bukan sesuatu yang kita rasakan secara langsung, tetapi seperti compounding effect. Maka dari itu, penting sekali untuk kita mengatur pola tidur, pola makan, olahraga, bahkan stress pun juga.

Tips dari Melanie Putria

Memulai sesuatu memang lebih berat daripada mempertahankan. Menurut Melanie Putria, semua hal bisa dijadikan purpose untuk berolahraga. Entah karena FOMO, sekedar untuk konten di sosial media, atau ikut-ikutan saat car free day. Untuk kamu yang suka olahraga lari, Melanie menyarankan untuk memulai lari dengan jalan santai di sekitar rumah selama 15 menit. Kita bisa mulai dengan bangun dan menghirup udara segar di pagi hari. Setelah itu, secara bertahap kita bisa menambahkan durasinya. Sarapan dengan makanan-makanan sehat juga merupakan hal yang paling gampang untuk kita terapkan apabila ingin memulai pola hidup yang sehat.

Untuk sarapan, kita bisa memulai dengan makanan yang tidak terlalu berat seperti roti ataupun granola. Karena sarapan sebelum olahraga lebih baik dibandingkan dengan olahraga dengan perut yang kosong. Maka dari itu, kita harus tahu betul kebutuhan nutrisi yang tepat untuk tubuh kita.