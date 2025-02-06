Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kasus Influenza Meningkat, KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang untuk Jaga Kesehatan

Nabila Annafi , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |15:30 WIB
Kasus Influenza Meningkat, KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang untuk Jaga Kesehatan
Kasus Influenza Meningkat, KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang untuk Jaga Kesehatan, (Foto: Freepik)
A
A
A

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo meminta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang untuk menjaga kesehatan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran atas meningkatkan kasus influenza di Jepang.

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, KBRI Tokyo terus memantau perkembangan kasus influenza yang terjadi di Negeri Sakura tersebut.

“Pihak KBRI Tokyo akan terus mengamati dari dekat seluruh perkembangan mengenai wabah Influenza yang terjadi pada musim dingin di Jepang. Kepada seluruh WNI yang sedang di Jepang diminta untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing.” dari rilis KBRI Tokyo yang diterima Okezone.com, Kamis (6/2/2025)

Kasus Influenza di Jepang terus mendapat perhatian dunia. Total kasus flu yang dilaporkan dalam seminggu terakhir di bulan Desember 2024 sebanyak 317.812 kasus.

“Kami mencatat rekor tertinggi pada tahun 2019 di Tokyo, tetapi sekarang kami hampir mencapai angka tersebut,” kata Yuriko Koike selaku Gubernur Tokyo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/483/3155914/sup_ayam-aN05_large.jpg
Benarkah Sup Efektif Meredakan Gejala Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3143860/flu-vI0z_large.jpg
Flu hingga Diare Jadi Penyakit Langganan saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/481/3111231/wabah_influenza_melanda_jepang_meningkat_hampir_3_kali_lipat-4t2P_large.jpg
Wabah Influenza Melanda Jepang, Meningkat Hampir 3 kali lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/481/3110108/mengenal_pneumonia_penyakit_yang_dialami_barbie_hsu_sebelum_meninggal_dunia-7J0c_large.jpg
Mengenal Pneumonia, Penyakit yang Dialami Barbie Hsu Sebelum Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/481/3070728/influenza-PJmd_large.jpg
Virus Yamagata Dihapus dari Vaksin Flu, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/481/2984786/flu-singapura-serang-anak-anak-di-indonesia-ini-saran-dokter-39oJO03udB.jpg
Flu Singapura Serang Anak-Anak di Indonesia, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement