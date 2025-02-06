Kasus Influenza Meningkat, KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang untuk Jaga Kesehatan

Kasus Influenza Meningkat, KBRI Tokyo Minta WNI di Jepang untuk Jaga Kesehatan, (Foto: Freepik)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo meminta Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang untuk menjaga kesehatan. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran atas meningkatkan kasus influenza di Jepang.

Dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, KBRI Tokyo terus memantau perkembangan kasus influenza yang terjadi di Negeri Sakura tersebut.

“Pihak KBRI Tokyo akan terus mengamati dari dekat seluruh perkembangan mengenai wabah Influenza yang terjadi pada musim dingin di Jepang. Kepada seluruh WNI yang sedang di Jepang diminta untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing.” dari rilis KBRI Tokyo yang diterima Okezone.com, Kamis (6/2/2025)

Kasus Influenza di Jepang terus mendapat perhatian dunia. Total kasus flu yang dilaporkan dalam seminggu terakhir di bulan Desember 2024 sebanyak 317.812 kasus.

“Kami mencatat rekor tertinggi pada tahun 2019 di Tokyo, tetapi sekarang kami hampir mencapai angka tersebut,” kata Yuriko Koike selaku Gubernur Tokyo.