Viral Pengakuan Rina Nose Pernah Jarang Minum Air Putih, Ternyata Ini 7 Bahayanya!

Publik dibuat kaget dengan pernyataan Rina Nose yang mengaku pernah sangat jarang minum air putih. Rina mengatakan, kebiasannya banyak mengonsumsi minuman kemasan yang rasanya manis karena belum mengetahui cara mengatur pola makan yang sehat.

Wanita bernama asli Nurina Permata Putri merupakan seorang seniman yang multitalenta. Publik mengenal Rina Nose sebagai seorang pelawak yang suka menirukan atau impersonate karakter beberapa tokoh publik.

Namun sebelum pada versi dirinya yang saat ini, Rina Nose sempat mengalami fase naik berat badan, memiliki jerawat yang banyak dan mudah migren.

Hal itu terjadi karena Rina belum menjalani pola makan yang sehat. Rina sempat di fase hampir tidak pernah minum air putih dan selalu mengkonsumsi minuman dan makanan kemasan yang buruk untuk kesehatan.

“Gua hampir ga pernah minum air putih, minuman gua tuh selalu kemasan dan manis-manis selalu. Pokoknya makanan kemasan tuh bener-bener bisa laper makan itu, laper ya makan itu,” ucap Rina Nose di Podcast Goyang Lidah di Channel Youtiube Deddy Corbuzier, dikutip Kamis (6/2/2025).

Kebiasaan jarang mengonsumsi air putih tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Dilansir dari Eating Well dan Henry Ford Health, berikut bahayanya:

1. Berat Badan Naik

Minum air putih penting untuk menjaga berat badan karena kandungannya yang tanpa kalori. Terlebih lagi, rasa lapar kadang bukan karena kurang asupan makanan, namun bisa terjadi karena tubuh sedang kekurangan cairan.

Oleh karena itu, terkadang ketika anda merasa lapar kemudian minum air putih, rasa lapar tersebut hilang. Selain itu, mengonsumsi air kemasan yang mengandung banyak gula tentu bisa menaikkan berat badan jika tak diimbangi dengan diet seimbang.

2. Sakit Kepala

Dalam kepala kita terdapat otak yang tentunya memerlukan air. Dalam penelitian Springer Nature mengenai Dehydration and Headache, dehidrasi akan menyebabkan dan semakin memperburuk gangguan sakit kepala.

3. Merusak Kulit

Ketika anda kurang minum air putih akan muncul garis-garis halus dan kerutan karena kolagen dalam kulit retak, sehingga membuat kulit tampak lebih kering, berkeriput, dan tidak segar.

4. Mudah Merasa Lelah

Kurangnya cairan dalam tubuh merupakan satu penyebab tubuh mudah merasa lelah. Saat tubuh mengalami dehidrasi, darah tak bisa mengalir ke seluruh tubuh. Alhasil otak tidak dapat menerima sinyal yang berujung pada perasaan mudah lelah.