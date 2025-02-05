Warga Jakarta Bisa Konsultasi Kesehatan Mental Lewat Mobil SAPA, Tersedia di Sekolah hingga CFD

Terobosan baru hadir melalui program mobil konseling Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), guna mendukung kesejahteraan keluarga di Jakarta. Program ini diluncurkan dengan penyerahan dua unit mobil konseling kesehatan mental yang dilengkapi fasilitas perawatan dan ruang tunggu.

Inovasi mobil konseling SAPA bertujuan untuk memberikan layanan konseling yang lebih mudah diakses oleh warga Jakarta, khususnya keluarga dengan kebutuhan emosional dan psikologis.

Dengan kehadiran mobil konseling ini, warga tidak perlu lagi mengunjungi lokasi tertentu untuk mendapatkan dukungan psikologis, karena layanan ini akan berpindah tempat dan hadir langsung di titik-titik strategis seperti RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), sekolah, rumah susun, pasar, hingga acara Car Free Day.

Vice President Hanwha Life Korea, Hong Jeong Pyo menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Kami berharap kehadiran fasilitas mobil konseling SAPA dapat memberikan dampak positif yang besar bagi keluarga-keluarga di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan yang diterima MPI, Rabu (5/2/2025).

Hal senada juga diakui oleh Steven Namkoong, selaku CEO Hanwha Life Indonesia. Ia mengatakan fokus program mereka kali ini adalah meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup keluarga. Mulai dari membangun RPTRA) dan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), hingga menghadirkan mobil konseling SAPA.

Layanan konseling sebelumnya sudah tersedia di PUSPA yang terletak di Cempaka Putih, namun dengan adanya mobil konseling SAPA, akses terhadap layanan ini menjadi semakin mudah dan merata. Mobil konseling ini akan hadir di berbagai titik strategis di Jakarta, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan langsung di lokasi yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Inisiatif ini bukan hanya melibatkan pihak perusahaan saja, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga dan mitra strategis, seperti Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta serta Save the Children.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan konseling dan mendukung tercapainya pembangunan keluarga yang berkualitas, sesuai dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan ramah keluarga.

Teguh Setyabudi, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, menyambut baik program ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Hanwha Life atas kerjasama yang luar biasa selama ini. Kehadiran mobil konseling SAPA akan meningkatkan akses terhadap layanan konseling bagi keluarga, serta mendukung perlindungan anak dan perempuan yang lebih optimal,” kata Setyabudi.