Lakukan Check-up dan Skrining di Prodia, Kenali Risiko Kanker Lebih Awal

Jakarta- Okezone, Kehidupan yang aktif dan sibuk, sering kali membuat kita lupa untuk memperhatikan kesehatan diri sendiri. Terlebih, ancaman kanker tidak mengenal kompromi. Kanker payudara, kanker serviks, dan kanker prostat merupakan tiga jenis kanker yang sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Namun, tingkat kesadaran yang masih rendah menjadi salah satu penyebab banyak kasus baru terdeteksi ketika sudah mencapai stadium lanjut yang tentu saja memperbesar risiko komplikasi dan menurunkan peluang pemulihan.

Mulai dari kanker payudara yang menjadi momok menakutkan bagi wanita. Apalagi, penyakit ini umumnya tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Namun, Anda dapat mewaspadai jika terjadi perubahan pada tubuh, seperti terdapatnya benjolan di sekitar payudara atau ketiak, serta perubahan bentuk dan ukuran payudara.

Pemeriksaan rutin seperti mamografi sangat penting untuk mendeteksi adanya perubahan pada jaringan payudara, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker payudara.