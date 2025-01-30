Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahun Ular Kayu, Ini Peruntungan 12 Shio di 2025

Annida Khofia Sabila , Jurnalis-Kamis, 30 Januari 2025 |16:27 WIB
Tahun Ular Kayu, Ini Peruntungan 12 Shio di 2025
Tahun Ular Kayu, Ini Peruntungan 12 Shio di 2025, (Foto: Freepik)
A
A
A

Tahun 2025 menjadi tahun Ular Kayu menurut penanggalan kalender Tiongkok. Ular kayu dipercayai sebagi simbol fleksibilitas, kebijaksanaan, dan strategi yang cermat. Elemen kayu juga akan memebawa pertumbuhan dari segala sisi. Setiap shio juga akan mengalami pengaruh yang luar bisa, tergantung dengan karakteristiknya masing-masing.  

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio mempunyai perjalanannya masing-masing di bawah pengaruh ular kayu. Hal ini manjadikan tahun 2025 menjadi waktu yang pas untuk memperkuat hubungan antarpribadi dan mengevaluasi strategi.

Bagaimana peruntungan masing-masing shio di tahun yang akan terpengaruh oleh elemen kayu. Berikut perutungan ke-12 shio di tahun ular kayu ini.

1. Tikus (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Di tahun ini, shio tikus akan mendapatkan peruntungannya. Dengan ide-ide unik serta pemikiran yang tajam akan mendatangankan kesuksesan dan meningkatkan karier. Bahkan di tahun ular kayu ini, shio tikus sangat memungkinkan untuk membangun bisnis sendiri dan memulai hubungan yang baru ataupun mempererat hubungan yang lama. 


2. Kerbau (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Di tahun ini, shio kerbau akan menjadi sukses. Dengan kerja keras dan rasa bertanggung jawab akan membuat peningkatan karier yang signifikan. Shio kerbau juga akan memiliki hubungan yang semakin baik dengan orang-orang disekitarnya, yang akan mempermudah segala hal di kemudian hari.


3. Macan (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Di tahun ular kayu ini shio macam akan menghadapi sedikit rintangan, namun dengan kerja keras dan tetap tenang akan mudah untuk mengahadapi rintangan tersebut. Shio macam juga mendapakatkan sebuah peluang yang akan membuat keuangan menjadi lebih baik, jadi teruslah berpikir positif terhadap semua hal, karena mungkin terdapat kebaikan di dalamnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
