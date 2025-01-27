Fakta Menarik Emilia Contessa Meninggal Hari Ini, Ibu Denada yang Dijuluki Singa Panggung Asia

Kabar duka datang dari penyanyi Denada. Sang ibu kandung, Emilia Contessa dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 27 Januari 2025.

Kabar duka ini dibenarkan oleh pihak manajer Denada, Risna Ories. Namun, ia belum mau berkomentar banyak selain meminta doa kepada publik soal kepergian Emilia.

"Iya benar, mohon doanya ya," ujar Risna saat dikonfirmasi awak media melalui pesan singkat, Senin (27/1/2025).

Risna juga belum mengungkap penyebab kepergian sang legenda. Emilia Contessa sendiri meninggal dunia di usia 67 tahun. Selain dikenal sebagai penyanyi terkenal, ia juga merupakan ibu dari Denada.

Berikut profil lengkap dan fakta menarik tentang Emilia Contessa, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (27/1/2025).

1. Terkenal sebagai penyanyi lawas

Pemilik nama asli Nur Indah Citra Sukma Hati ini adalah putri sulung dari tiga anak dari Hasan Ali yang berdarah Pakistan-Madura dan RA Susiani yang berdarah Jawa-Banyuwangi.

Ia suka menyanyi sejak kecil. Ibunya melakukan berbagai usaha agar Emil dapat tampil menyanyi di berbagai acara.

Pada tahun 1969, Emil berhasil meraih juara umum penyanyi pop ketika Surabaya menyelenggarakan PON VII di Surabaya yang berlangsung Tanggal 26 Agustus – 6 September 1969. Ajang tersebut membuka jalan Emil menjadi penyanyi profesional.

2. Rekaman pertama kali di Singapura

Emil yang saat itu masih menggunakan nama Emilia Hasan diajak oleh pencari bakat Lee Kuan Yew dari Philips Singapura yang mengajak Emil untuk rekaman di Singapura pada tahun 1970.

Satu tahun di Singapura, Emil yang kala itu ditemani ibunya, kembali ke Indonesia. Emil kemudian diperkenalkan pertama kali lewat TV oleh Chris Pattikawa, yang memimpin acara hiburan di TVRI.

3. Penyanyi dengan julukan Singa Panggung Asia

Dengan nama baru Emilia Contessa, Emil pun langsung menanjak. Emil merupakan salah seorang dari sedikit penyanyi wanita negeri ini yang memiliki suara sopran yang sangat powerfull dan lantang.

Emil juga memiliki performance atau stage-act yang sulit disaingi penyanyi mana pun pada masanya. Bahkan kala itu ia dijuluki sebagai Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week (1975).

4. Dinobatkan sebagai salah satu artis terpopuler di dunia

Majalah New York Time menobatkan Emil sebagai satu dari lima artis terpopuler di dunia dan sempat mendapat beasiswa untuk belajar vocal di Amerika.

Namun, karena sudah teken kontrak dengan Club Malam Tropicana, maka beasiswa tersebut tidak diambil. Tetapi, kariernya terus menanjak hingga ke Benua Eropa dan Amerika untuk show kecuali Afrika yang belum disinggahinya.