Raffi Ahmad Hadir di Pengukuhan Pengurus Forum Genre, Dorong Generasi Muda Produktif untuk Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menghadiri pengukuhan Forum Generasi Berencana (Genre) di kantor BKKBN, Kamis (23/1/2025).

Genre merupakan program unggulan BKKBN yang hadir di tengah generasi muda untuk mengedukasi dan mencegah pernikahan dini, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Genre terus bertransformasi menjadi penggerak generasi muda untuk terus berkarya dan produktif melalui Forum Genre Indonesia.

Dalam pengukuhan program Generasi Berencana (Genre) di kantor BKKBN tersebut, hadir Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Raffi Ahmad pun hadir untuk memberikan motivasi sesuai dengan visi Genre yang fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, pengembangan karier, perencanaan keluarga, dan isu sosial kemasyarakatan.

Dengan hadirnya Raffi Ahmad, Wihaji ingin generasi muda bisa memahami bahwa generasi muda butuh proses panjang demi mencapai kesuksesan, dengan terus mengembangkan potensi dalam dirinya.

"Saya kira, ini menjadi semangat baru buat anak-anak muda yang utama yang besar harus melalui proses, " ujar Wihaji.

Wihaji mengimbau agar generasi muda terus produktif untuk berkarya sesuai bidang yang diminati, karena masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda.

"Mari berikan yang terbaik, jadi contoh dan menberikan inspirasi bahwa Genre adalah anak-anak muda hebat yang memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa dan negara, minimal untuk dirinya sendiri. Silahkan terus berkarya," katanya.