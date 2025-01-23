Psikolog Ungkap Pentingnya Kesehatan Mental di Tempat Kerja, Bisa Tingkatkan Produktivitas

Direktur Senior American Psychological Association (APA), Amanda Clinton, Direktur Senior APA untuk Urusan Internasional memberikan pandangan mendalam mengenai Psychological Safety di tempat kerja. Ia menyoroti bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas.

“Hal ini semakin relevan di dunia kerja yang penuh tekanan dan tantangan saat ini, di mana kesejahteraan psikologis (kesehatan mental) karyawan menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan organisasi,” ucapnya di Manhattan Hotel, Rabu 22 Januari 2025.

Amanda berbicara dalam International Seminar and National Leadership Forum: APA in Indonesia 2025 yang diadakan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) bekerja sama dengan APA. Ini merupakan pertama kalinya APA mengadakan acara serupa di Indonesia

Adaoun Tema besar yang diusung, "The Future of Psychology: How Psychological Science and Practice Contribute in Building the Nation", menyiratkan harapan besar agar ilmu psikologi dapat berkontribusi lebih dalam memperkuat pondasi sosial dan mental bangsa.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari psikolog, akademisi, mahasiswa, serta praktisi di berbagai sektor. Seminar dibuka oleh Dr. Berry Juliandi, selaku Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI.

Dr. Berry menyatakan psikologi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat mentalnya dan berdaya saing tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tema seminar yang ingin menggali lebih dalam bagaimana sains dan praktik psikologi dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan negara. Selain itu, Dr. Berry juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan profesi psikologi.

"Dengan adanya kolaborasi internasional antara asosiasi profesi di Indonesia dan luar negeri, kita bisa melakukan benchmarking dan berbagi pengetahuan yang pada akhirnya akan meningkatkan praktik terbaik dalam dunia psikologi di Indonesia," lanjutnya.

Diskusi selama seminar berlangsung sangat interaktif. Para peserta tak hanya mendengarkan paparan para ahli, tetapi juga aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan mengenai penerapan ilmu psikologi di Indonesia. Topik-topik yang dibahas mencakup masa depan pendidikan psikologi, pengintegrasian layanan psikologi dalam perawatan kesehatan primer, hingga pentingnya kesejahteraan psikologis di lingkungan kerja. Momen ini menjadi sangat berharga untuk memperkuat jaringan antar profesional psikologi di Indonesia dan luar negeri.

Seminar ini tidak hanya berhenti di Jakarta. HIMPSI telah merencanakan rangkaian seminar serupa di Surabaya pada 24 Januari 2025 dan Bali pada 26 Januari 2025. Dengan harapan dapat memperluas cakupan diskusi dan melibatkan lebih banyak peserta, HIMPSI berharap dapat terus memperkuat kontribusi psikologi dalam pembangunan sosial di Indonesia.