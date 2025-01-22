5 Destinasi Wisata Ikonik Selesai Direvitalisasi Pemerintah, dari Candi Borobudur hingga TMII

Sejumlah proyek revitalisasi destinasi wisata di Indonesia menjadi daya tarik global. Berbagai objek yang direvitalisasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga pelestarian budaya.

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi mengatakan, pihaknya melalui PT Nindya Karya telah telah menyelesaikan proyek revitalisasi infrastruktur pariwisata yang mengedepankan kualitas dan berkelanjutan. Langkah itu diharapkan dapat menyokong upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata global.

“Kita ingin mendorong promosi pariwisata Indonesia yang berkelas dunia, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan bagi masyarakat dan negara,” ucap Yadi, dikutip Rabu (22/1/2025).

Adapun sejumlah revitalisasi destinasi wisata ikonik yang telah diselesaikan, antara lain:

1. Revitalisasi Candi Borobudur

Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO dan ikon kebanggaan Indonesia, telah direvitalisasi untuk memastikan kelestarian dan daya tariknya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Revitalisasi meliputi penguatan struktur candi, penataan kawasan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata secara berkelanjutan.

2. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi

Penataan yang meliputi Alun-Alun Merdeka, Sombu Dive, Puncak Toliamba, dan Danau Kapota ini diharapkan menjadikan Wakatobi sebagai pilihan destinasi wisata pulau bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

3. Revitalisasi Bali Beach Convention Center

Fasilitas konvensi terbesar di Indonesia dengan kapasitas hingga 5.000 orang ini diresmikan Menteri BUMN Erick Thohir pada Januari 2024. Berlokasi di Sanur, Bali, proyek ini dirancang untuk meningkatkan daya saing Bali sebagai pusat pariwisata dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) kelas dunia.

4. Pembangunan MICE di Labuan Bajo