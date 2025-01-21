17 Tempat Wisata di Batam yang Sedang Hits dan Wajib Kamu Kunjungi, Kampung Vietnam hingga Pantai Melur

Tempat Wisata di Batam yang sedang hits menjadi pilihan tepat bagi kamu yang sedang berada di Batam atau berencana untuk mengunjungi.

Batam adalah salah satu kota yang berkembang pesat dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di luar Pulau Jawa. Dengan berbagai tempat wisata menarik seperti pantai, tempat bersejarah, dan pusat perbelanjaan, Batam menjadi pilihan yang tepat untuk dikunjungi bersama teman atau keluarga.

Bagi kamu yang memiliki rencana berlibur ke Batam, tak perlu bingung. Berikut rekomendasi wisata di Batam yang wajib kamu kunjungi, melansir dari berbagai sumber. Selasa (21/1/2025).



1. Pantai Mirota

Pantai Mirota adalah destinasi wisata yang menawan dengan pasir putih halus serta air laut berwarna biru jernih. Dikelilingi oleh pepohonan hijau, pantai ini memberikan suasana yang sejuk dan damai, sehingga mampu menarik perhatian setiap pengunjung yang datang.

Terletak di Desa Cijantung, Galang Barelang, Kota Batam, Pantai Mirota menawarkan daya tarik berupa deretan pendopo di tepi pantai, yang menjadi tempat ideal untuk bersantai sambil menikmati pemandangan alam yang memukau.



2. Pantai Mubut

Pantai Mubut juga memiliki keindahan yang tak kalah memukau dibandingkan Pantai Mirota. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan yang indah dan menawan, dengan deretan pepohonan kelapa yang menghiasi sekitarnya.

Terletak di Sembulang, Galang, Kota Batam, pantai ini menjadi tempat favorit untuk berkemah. Banyak pengunjung yang memilih untuk menyewa penginapan sederhana di sekitar area tersebut. Dengan harga tiket Rp20 ribu perorang, pantai ini menawarkan suasana yang tenang dan menjadi pilihan sempurna untuk liburan santai.



3. Kampung Vietnam

Kampung Vietnam adalah objek wisata bersejarah yang dulunya menjadi tempat pengungsian bagi warga Vietnam. Kini, kampung ini menjadi destinasi wisata edukatif, di mana pengunjung bisa melihat perahu yang digunakan para pengungsi Vietnam untuk tiba di Indonesia.



4. Pantai Marina

Pantai Marina, yang terletak di kawasan eksklusif Marina Water Front City, menjadi salah satu destinasi utama yang tak kalah menarik dari pantai lainnya.

Dengan suasana yang tenang, pantai ini merupakan tempat yang sempurna untuk melepas stres. Selain itu, Pantai Marina juga cocok untuk dijadikan destinasi wisata bersama keluarga karena dilengkapi dengan taman bermain, penginapan, dan restoran.



5. Taman Wisata Habibie 1.000 tangga

Dulunya merupakan kawasan tempat tinggal BJ Habibie, dan nama "1.000 Tangga" diambil dari banyaknya anak tangga yang harus dilalui untuk mencapai puncak. Sesampainya di atas, pengunjung akan disuguhi pemandangan laut biru yang memukau, dan bisa dilihat dari gazebo kecil yang unik.

Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat banyak kapal yang berlalu lalang di lautan dan panorama Singapura yang menakjubkan, sehingga menjadikan tempat ini sempurna untuk menikmati keindahan alam dan sejarah.