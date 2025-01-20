Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jalan-Jalan ke Jimbaran, Yuk Wisata Kuliner Sambil Menikmati Seni Visual dan Alunan Musik Jazz

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |22:54 WIB
Jalan-Jalan ke Jimbaran, <i>Yuk</i> Wisata Kuliner Sambil Menikmati Seni Visual dan Alunan Musik Jazz
Wisata kuliner di Jimbaran hadirkan konsep unik. (Foto: Jimbaran Hub)
A
A
A

Bali selalu memiliki pesona dan daya tarik bagi wisatawan. Bukan hanya alamnya yang indah, berbagai event di Pulau Dewata juga sayang untuk dilewatkan. Salah satu acara terbaru yang mencuri perhatian adalah Rona di Bukit: Jazz Night yang diadakan di kawasan Jimbaran, Bali. Wisatawan bisa menikmati kuliner, seni, dan musik jazz di lokasi yang sama.

Acara pada 18 Januari menghadirkan harmoni antara musik, seni visual, dan pengalaman bersantap yang istimewa. Para tamu dimanjakan dengan set-course dining hasil kreasi tim kuliner Colabo Café yang menyajikan perpaduan rasa lokal dan internasional.

Bagi Anda yang belum sempat menghadiri acara perdana ini, kesempatan masih terbuka karena edisi berikutnya akan berlangsung pada 25 Januari 2025. Fusho Noodle Club akan mengisi kuliner bakmi ala Tionghoa pada tanggal 25 Januari 2025.

Sementara itu, panggung musik diramaikan oleh penampilan memukau dari Soulfood Music, Jonathan Dangawa, Irsa Destiwi, Reno Reno, dan Yuniorika dari Westside Vinyl Deejays. Mereka membawa alunan jazz yang dinamis dan modern, menciptakan suasana yang asri dari komposisi musiknya.

Wisata kuliner

Seni visual pun menjadi daya tarik tersendiri dengan kehadiran seniman dari Anhari Bukit Art Station dan Minorya Art, yang menciptakan karya seni secara langsung selama acara berlangsung.

Pada edisi berikutnya tanggal 25 Januari, Rona di Bukit: Jazz Night akan kembali dengan menampilkan talenta muda lokal Jimbaran. ALISHA, vokalis muda dengan karakter suara yang powerful, dan Obeat, seorang beatboxer yang kreatif, menjadi perwakilan talenta berbakat yang tumbuh dari komunitas ini.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen Jimbaran Hub untuk mengembangkan bakat lokal dan menciptakan panggung yang layak bagi mereka untuk terus berkembang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/25/3177511//pemerhati_lingkungan_soal_wisata_bali-upTr_large.JPG
Usung Wellness Tourism, Wisatawan di Bali Diimbau Tak Merokok Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455//ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405//bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/25/3175449//wisata_di_sanur_bali-8hcD_large.jpg
15% Pasangan Kesulitan Dapat Momongan, Wisata Medis di Bali Mulai Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174479//jeon_hye_bin_bagikan_momen_di_bali-Sdr1_large.JPG
Jeon Hye Bin Justru Puji Bali usai Kecopetan: Belum Pernah Sebahagia Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174341//ilustrasi-yhCH_large.jpg
Asap Rokok Bakal Ganggu Parisiwata Bali, Wisatawan Diminta Bijak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement