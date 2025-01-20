Jalan-Jalan ke Jimbaran, Yuk Wisata Kuliner Sambil Menikmati Seni Visual dan Alunan Musik Jazz

Bali selalu memiliki pesona dan daya tarik bagi wisatawan. Bukan hanya alamnya yang indah, berbagai event di Pulau Dewata juga sayang untuk dilewatkan. Salah satu acara terbaru yang mencuri perhatian adalah Rona di Bukit: Jazz Night yang diadakan di kawasan Jimbaran, Bali. Wisatawan bisa menikmati kuliner, seni, dan musik jazz di lokasi yang sama.

Acara pada 18 Januari menghadirkan harmoni antara musik, seni visual, dan pengalaman bersantap yang istimewa. Para tamu dimanjakan dengan set-course dining hasil kreasi tim kuliner Colabo Café yang menyajikan perpaduan rasa lokal dan internasional.

Bagi Anda yang belum sempat menghadiri acara perdana ini, kesempatan masih terbuka karena edisi berikutnya akan berlangsung pada 25 Januari 2025. Fusho Noodle Club akan mengisi kuliner bakmi ala Tionghoa pada tanggal 25 Januari 2025.

Sementara itu, panggung musik diramaikan oleh penampilan memukau dari Soulfood Music, Jonathan Dangawa, Irsa Destiwi, Reno Reno, dan Yuniorika dari Westside Vinyl Deejays. Mereka membawa alunan jazz yang dinamis dan modern, menciptakan suasana yang asri dari komposisi musiknya.

Seni visual pun menjadi daya tarik tersendiri dengan kehadiran seniman dari Anhari Bukit Art Station dan Minorya Art, yang menciptakan karya seni secara langsung selama acara berlangsung.

Pada edisi berikutnya tanggal 25 Januari, Rona di Bukit: Jazz Night akan kembali dengan menampilkan talenta muda lokal Jimbaran. ALISHA, vokalis muda dengan karakter suara yang powerful, dan Obeat, seorang beatboxer yang kreatif, menjadi perwakilan talenta berbakat yang tumbuh dari komunitas ini.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen Jimbaran Hub untuk mengembangkan bakat lokal dan menciptakan panggung yang layak bagi mereka untuk terus berkembang.