ATF 2025 di Malaysia Resmi Digelar, Ini Visi Indonesia

ASEAN Tourism Forum (ATF) 2025 bertempat di Persada Johor International Conventional Center, Johor Baru, Malaysia, resmi digelar hari ini, Rabu (15/1/2025). Acara ini merupakan Travel Expo (Travex) yang mempertemukan beragam pelaku industri wisata negara ASEAN atau Asia Tenggara.

Sekadar informasi, terdapat 221 booth yang menjajakan destinasi wisata dan juga penginapan kepada lebih dari 300 buyers dari 32 negara. Ini diharapkan dapat meningkatkan periwisata di seluruh negara ASEAN.

Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN yang rutin mengikuti ATF 2025. Membawa kampanye Wonderful Indonesia, Kementerian Pariwisata membawa seluruh mitra untuk menawarkan destinasi wisata yang ada di Tanah Air ke seluruh dunia.

"Wonderful Indonesia yang diampu oleh Kementerian Panwisata itu selalu hadir di Travex untuk ATF. Jadi, kami merasa ASEAN ini sebagai sebuah wilayah yang sangat dipandang, Indonesia juga sekarang ini lagi naik daun," kata Ni Made Ayu Marthini, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar di Malaysia.

Ni Made mengatakan bahwa alasan pariwisata ASEAN selalu diminati turin mancanegara karena selalu muncul hal baru. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia yang membuat turis penasaran.