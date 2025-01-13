Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bule Naik Ojol Bonceng Tiga Sembari Ciuman

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |08:31 WIB
Viral Bule Naik Ojol Bonceng Tiga Sembari Ciuman
Viral Bule Naik Ojol Bonceng Tiga Sembari Ciuman, (Foto: Instagram)
A
A
A

Media sosial dihebohkan dengan unggahan sebuah video viral yang memperlihatkan bule bonceng tiga menggunakan ojek online (ojol). Warganet dibuat geram karena selain membahayakan, bule tersebut berciuman dengan pasangannya saat motor berjalan.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @instan.viral yang telah disaksikan lebih dari 265 ribu kali. Cuplikan tersebut juga mendapat banyak komentar dari warganet yang mengeluhkan perilaku turis mancanegara tak menghargai budaya Indonesia.

"Tidak untuk ditiru guys, aksi bonceng 3 tanpa memakai helm dan bermesraan. Lokasi di Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar, Bali," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Viral Bule Naik Ojol Bonceng Tiga Sembari Ciuman
Viral Bule Naik Ojol Bonceng Tiga Sembari Ciuman

Dalam video tersebut terlihat sebuah sepeda motor Honda BeAT dengan pelat nomor DK 3921 TH membonceng dua orang, dengan postur tubuh bule yang cukup besar. Namun yang membuat geram, di dalam video tersebut sang bule malah berciuman.

Pengendara ojol tersebut diyakini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh penumpangnya sehingga tetap fokus mengendarai sepeda motornya. Padahal, gerakan yang dibuat oleh penumpang bisa membuat motor hilang kendali dan terjatuh.

Halaman:
1 2
      
