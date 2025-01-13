Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Spot Wisata di Ungaran yang Lagi Hits, Salah Satunya Bukit Cinta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |12:12 WIB
7 Spot Wisata di Ungaran yang Lagi Hits, Salah Satunya Bukit Cinta
Kebun Teh Wonosari. (Foto: Sindo)
A
A
A

Ungaran merupakan sebuah wilayah perkotaan kecil di Jawa Tengah yang memiliki spot wisata yang tak kalah hits dari tempat lainnya. Nah, bagi kamu yang sedang merencanakan liburan ke Semarang, kamu wajib memasukkan Kota Ungaran dalam itinerary liburanmu. 

Berikut daftar rekomendasi spot wisaya di Ungaran yang lagi hits, melansir dari berbagai sumber, Sabtu (11/1/2025).

1. Gunung Ungaran

Gunung Ungaran adalah gunung berapi bertipe stratovolcano. Di sini memang tak ada catatan khusus mengenai aktivitas vulkanologi, tetapi ada sumber mata air panas di kaki gunungnya.

Sumber mata air panas tersebut tentu saja mengindikasikan adanya aktivitas panas bumi di bawah lokasi tanah. Sumber mata air panas ini disebut Candi Gedong Songo dan Gonoharjo.

Gunung Ungaran

Selain itu, terdapat beberapa curug yang indah antara lain Curug Semirang dan Curug Lawe. Lalu ada sebuah gua Jepang yang letaknya 200 meter sebelum puncak gunung.

2. Wana Wisata Penggaron

Wisata di Ungaran Semarang berikutnya adalah Wana Wisata Penggaron yang akan mengajak pengunjung untuk berkeliling hutan menikmati suasana alami, segar, dan tenang.

Penggaron

Pepohonan rindang tumbuh sepanjang tempat wisata Wana Wisata Penggaron. Kawasan hutan pun dijaga dan dipelihara dengan baik oleh warga sekitar, sehingga suasana makin asri.

3. Candi Gedong Songo

Candi Gedong Songo adalah kompleks candi Hindu yang terletak di kaki Gunung Ungaran. 

Dengan pemandangan alam yang memukau dan udara segar, tempat ini menawarkan pengalaman wisata sejarah Ungaran dan wisata alam yang mengesankan. 

Candi Gedong Songo

Candi-candi ini dibangun pada abad ke-9 dan dikelilingi oleh kebun teh serta hutan pinus, membuatnya ideal untuk trekking ringan dan menikmati panorama indah.

4. Kebun Teh Wonosari

Kebun Teh Wonosari merupakan salah satu destinasi wisata alam di Ungaran yang menawarkan pengalaman melihat dan merasakan proses pembuatan teh. 

Pengunjung dapat menikmati udara segar sambil berkeliling kebun teh yang luas, serta mempelajari sejarah dan teknik pembuatan teh dari para pekerja kebun. 

Kebun Teh Wonosari

Lokasi ini juga cocok untuk piknik atau sekadar bersantai sambil menikmati pemandangan hijau yang menenangkan.

5. Bukit Cinta Rawa Pening

Bukit Cinta Rawa Pening adalah salah satu destinasi wisata ikonik di Kabupaten Semarang yang menawarkan keindahan alam sekaligus legenda yang memikat. 

Terletak di tepian Danau Rawa Pening, Bukit Cinta menyuguhkan pemandangan spektakuler berupa hamparan air tenang yang dikelilingi perbukitan hijau. 

rawa pening

Tempat ini cocok untuk bersantai sambil menikmati udara segar atau sekadar mengabadikan momen dengan latar yang Instagramable. 

 

