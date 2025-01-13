Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

8 Tempat Wisata di Batang yang Lagi Hits, Salah Satunya Curug Setinggi 17 Meter

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |11:57 WIB
8 Tempat Wisata di Batang yang Lagi <i>Hits</i>, Salah Satunya Curug Setinggi 17 Meter
Pantai Cemoro Sewu. (Foto: Jogjaprov.go.id)
A
A
A

Batang merupakan salah satu kabupaten di sisi barat Jawa Tengah yang mungkin belum seterkenal kota-kota wisata lainnya. Namun siapa sangka, Batang ternyata menyimpan potensi wisata yang tak kalah istimewa. Mulai dari wisata pantai, curug, bukit, hingga kebun teh.

Nah, bagi kamu yang memiliki rencana untuk berlibur ke Batang, berikut daftar rekomendasi tempat wisata yang lagi hits di sana, melansir dari berbagai sumber, Minggu (12/1/2025).'

1. Pantai Cemoro Sewu

Terletak di wilayah Pantura, Batang memiliki tempat wisata pantai yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Cemoro Sewu. Sesuai dengan namanya, pantai ini memiliki banyak pohon cemara yang tumbuh subur di bagian bibir pantai.

Pantai Cemoro Sewu. (Foto: Jogjaprov.go.id)
Pantai Cemoro Sewu. (Foto: Jogjaprov.go.id)

Selain tampak hijau, suasana yang ditawarkan juga sangat sejuk. Berbagai aktivitas bisa kamu lakukan di pantai ini.  Mulai dari berjalan menyusuri pasir pantai, outbond, membasahi badan di ombak yang cukup tenang, hingga berkemah.

2. Kebun Teh Pagilaran

Telah disebutkan di awal bahwa Kabupaten Batang memiliki tempat wisata berupa kebun teh yang indah. Dimana lagi kalau bukan Kebun Teh Pagilaran. 

Kebun teh yang berada di ketinggian 600-1600 Mdpl ini merupakan agrowisata unggulan yang ada di wilayah ini.
Salah satu atraksi yang sangat terkenal dari tempat wisata ini adalah Tea Walk. 

Kebun Teh Pagilaran

Kamu bisa berjalan menyusuri jalur perkebunan sepanjang 6 km yang ada di Desa Pagilaran. Dengan suasana sejuk dan hamparan dedaunan hijau, perjalananmu tidak akan terasa melelahkan.

3. Pantai Sigandu

Karena Kabupaten Batang masuk ke dalam garis Pantai Utara atau Pantura, maka tak heran jika banyak objek wisata pantai ditemukan di Batang. Salah satunya adalah Pantai Sigandu yang wajib kamu kunjungi. 

Pantai Sigandu
Pantai Sigandu

Pantai ini menyuguhkan pesona pasir putih dan panorama matahari terbit yang begitu memukau. Fasilitas yang tersedia pun juga terbilang cukup lengkap, seperti lapangan parkir, toilet, resto, hingga musholla untuk kamu yang beribadah.

4. Curug Gombong

Masih tentang wisata air, kamu bisa mengunjungi berbagai curug yang ada di Kabupaten Batang. Salah satunya adalah Curug Gombong yang ada di Kecamatan Pecalungan.  Hanya berjarak sekitar 20 menit dari Jalan Pantura, kamu akan menemukan pesona luar biasa ini.

Curug Gombong memiliki dua air terjun besar bernama Curug Lanang dan Curug Wadon. Kedua air terjun tersebut memiliki air yang jernih dan segar dengan tinggi sekitar 18 meter.

5. Curug Sodong

Objek wisata air terjun yang satu ini berada di Desa Sodong Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Curug Sodong selain menarkan keindahan dan kesegaran air terjunnya. Ternyata Desa sodong yang merupkan tempat curug ini berada terkenal dengan akan hasil buminya  seperti cengkeh, panili, kapulogo dan lain-lain.

Kawasan ini berada di ketinggian 800 mdpl. Sehingga kondisi dan situasi ini menjadikan kawasan objek wisata curug Sodong menjadi lebih alamai, asri dan sejuk.

 

