Raffi Ahmad Dukung Bisnis Kapal Yacht Kevin Sanjaya dan Prilly Latuconsina, Dorong Pariwisata Bahari

Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad turut menghadiri Grand Launching Salaya Yacht di Jet Ski Cafe, Jakarta Utara, Minggu, (12/1/2025). Salaya Yacht ini merupakan perusahaan yang didirikan oleh Kevin Sanjaya dan Prilly Latuconsina.

Raffi pun jadi salah satu tamu undangan yang hadir menjajal keseruan dan nikmatnya kapal yacht ini. Selain menikmati fasilitas dan kenyamanan Selaya Yacht, suami Nagita Slavina itu juga melirik potensi peningkatan wisatawan berkat kapal yacht yang kini bisa dinikmati oleh masyarakat.

“Menjaga keindahan laut, memajukan pariwisata maritim Indonesia, destinasi bahari dunia yang tak ternilai,” tulis Raffi di Instagram-nya, Minggu (12/1/2025).

Unggahan Raffi juga memerlihatkan momen keseruan dirinya menikmati kapal yacht yang bisa menjadi jembatan untuk memajukan industri pariwisata maritim untuk Indonesia.

Melalui sektor ini, Raffi yakin ini bisa menjadi jembatan untuk wisatawan semakin mengeksplor lautan Indonesia yang memesona.

“Melalui pengembangan sektor ini, kita tidak hanya mempromosikan keindahan alam laut yang mempesona, tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tambahnya.

Salaya Yacht sebagai exclusive partner untuk Jeanneau Indonesia, hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim Indonesia, menjawab tren global terhadap gaya hidup bahari, dan memberikan pengalaman eksklusif kepada wisatawan domestik maupun internasional. Dengan basis operasional di Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salaya Yacht menargetkan untuk menjadi ikon baru dalam industri pariwisata Indonesia.