HOME WOMEN LIFE

Viral Mobil RI 36, Ternyata Milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:57 WIB
Viral Mobil RI 36, Ternyata Milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad
Viral Mobil RI 36 Milik Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad
A
A
A

Mobil Lexus dengan nomor polisi RI 36 jadi sorotan setelah petugas patroli dan pengawal (Patwal) yang diduga arogan saat mengawal di tengah kemacetan. Mobil tersebut ternyata milik Utusan Khusus Presiden Bidan Generasi Muda dan Pariwisata, Raffi Ahmad.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil. Pada saat itu, mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” kata Raffi Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Dia juga kronologi kejadian secara singkat. Saat itu, di depan rangkaian mobilnya itu terdapat taksi Alphard.

“Di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut,” ujar dia.

Ia menuturkan, pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen. Petugas Patwal yang mengawal mobilnya kemudian menegur pengemudi taksi tersebut.

Halaman:
1 2
      
