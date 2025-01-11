Ini Doa Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat Umrah Bersama

Ini Doa Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat Umrah Bersama

Thariq Halilintar tengah berbahagia menjalankan ibadah umrah bersama sang istri, Aaliyah Massaid. Ibadah umrah dua sejoli ini begitu penuh kebahagiaan dan kekhusyukan.

Momen itu diunggah Thariq di akun Instagram-nya, @thariqhalilintar. Terlihat adik Atta Halilintar itu berfoto di depan Kakbah bersama sang istri tercinta.

Thariq mengungkap kebahagiaannya yang kini bisa kembali ke Tanah Suci bersama sosok istri yang kini menemani hidupnya. Ia mengatakan doanya terkabul dan bisa menginjakan kaki di rumah Allah SWT bersama pendampingnya.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat Umrah Bersama

“Alhamdulillah, tahun lalu doanya di sini ‘ya Allah semoga kalau diberi kesempatan ke sini lagi sudah dengan seorang istri’. Alhamdulillah terkabul,” tulis Thariq, Sabtu (11/1/2025).

Dalam foto itu, Thariq dan Aaliyah begitu memberikan aura positif dengan pakaian serba putih di Tanah Suci. Nampak senyum bahagia menambah keteduhan dalam ibadah mereka.

Tak hanya berdua, Thariq dan Aaliyah juga bersama-sama melakukan ibadah umrah dengan selebritis lainnya seperti Vidi Aldiano, Yura Yunita, Mahalini hingga Rizky Febian.

Setelah terkabul permintaan membawa sang istri ke Tanah Suci, Thariq pun berharap dirinya bisa kembali umrah dan telah memiliki buah hati dengan Aaliyah.

“Semoga di lain waktu kalau diberi kesempatan balik lagi sudah dengan seorang…. hehe,” tulis Thariq Halilintar.