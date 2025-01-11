5 Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea, Mau Oplas?

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad baru-baru ini berkunjung ke Korea Selatan. Selain untuk liburan, keduanya diketahui turut mengunjungi salah satu rumah sakit bedah plastik di sana.

Hal tersebut diketahui dalam postingan yang dibagikan di akun Instagram mereka. Dalam postingan tersebut, Nagita terlihat berfoto di depan area rumah sakit, yang di depannya terpasang poster aktor Lee Min Hoo.

Seperti apa potretnya? berikut di antaranya dilansir Okezone dari akun Instagram @raffinagita1717, Sabtu (11/1/2025).



1. Foto bareng Lee Min Ho

Dalam potret ini, Nagita terlihat memamerkan fotonya bersama Lee Min Ho. Meski hanya berupa poster yang tertempel di kaca, ia tampak antusias.



2. Glowing bareng

Dalam keterangan postingan tersebut, baik Nagita maupun Raffi mengaku memiliki cita-cita untuk glowing bersama. Karena itu mereka memutuskan untuk ke rumah sakit bedah plastik tersebut.

“Cita-cita glowing,” tulis keterangan postingan tersebut.



3. Konsultasi dengan dokter

Dalam potret ini, tampak Nagita Slavina yang mengenakan sweater pink tengah serius saat berkonsultasi dengan dokter kecantikan perempuan.