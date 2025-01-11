Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea, Mau Oplas?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |15:36 WIB
5 Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea, Mau Oplas?
Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea, Mau Oplas? (Foto: Instagram)
A
A
A

Nagita Slavina dan Raffi Ahmad baru-baru ini berkunjung ke Korea Selatan. Selain untuk liburan, keduanya diketahui turut mengunjungi salah satu rumah sakit bedah plastik di sana. 

Hal tersebut diketahui dalam postingan yang dibagikan di akun Instagram mereka. Dalam postingan tersebut, Nagita terlihat berfoto di depan area rumah sakit, yang di depannya terpasang poster aktor Lee Min Hoo. 

Seperti apa potretnya? berikut di antaranya dilansir Okezone dari akun Instagram @raffinagita1717, Sabtu (11/1/2025).


1. Foto bareng Lee Min Ho

Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea
Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea

Dalam potret ini, Nagita terlihat memamerkan fotonya bersama Lee Min Ho. Meski hanya berupa poster yang tertempel di kaca, ia tampak antusias. 


2. Glowing bareng

Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea
Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea

Dalam keterangan postingan tersebut, baik Nagita maupun Raffi mengaku memiliki cita-cita untuk glowing bersama. Karena itu mereka memutuskan untuk ke rumah sakit bedah plastik tersebut.

“Cita-cita glowing,” tulis keterangan postingan tersebut.


3. Konsultasi dengan dokter

Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea
Potret Nagita Slavina Ke Rumah Sakit Bedah di Korea

Dalam potret ini, tampak Nagita Slavina yang mengenakan sweater pink tengah serius saat berkonsultasi dengan dokter kecantikan perempuan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement