Nagita Slavina dan Raffi Ahmad baru-baru ini berkunjung ke Korea Selatan. Selain untuk liburan, keduanya diketahui turut mengunjungi salah satu rumah sakit bedah plastik di sana.
Hal tersebut diketahui dalam postingan yang dibagikan di akun Instagram mereka. Dalam postingan tersebut, Nagita terlihat berfoto di depan area rumah sakit, yang di depannya terpasang poster aktor Lee Min Hoo.
Dalam potret ini, Nagita terlihat memamerkan fotonya bersama Lee Min Ho. Meski hanya berupa poster yang tertempel di kaca, ia tampak antusias.
Dalam keterangan postingan tersebut, baik Nagita maupun Raffi mengaku memiliki cita-cita untuk glowing bersama. Karena itu mereka memutuskan untuk ke rumah sakit bedah plastik tersebut.
“Cita-cita glowing,” tulis keterangan postingan tersebut.
Dalam potret ini, tampak Nagita Slavina yang mengenakan sweater pink tengah serius saat berkonsultasi dengan dokter kecantikan perempuan.