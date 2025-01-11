Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rahasia Awet Muda Rossana Kluivert, Istri Kedua Patrick Kluivert yang Memesona di Usia 53 Tahun

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:36 WIB
Rahasia Awet Muda Rossana Kluivert, Istri Kedua Patrick Kluivert yang Memesona di Usia 53 Tahun
Rahasia Awet Muda Rossana Kluivert, Istri Kedua Patrick Kluivert yang Memesona di Usia 53 Tahun (Foto: Instagram)
Nama Rossana Kluivert belakangan ikut mencuri perhatian pasca sang suami, Patrick Kluivert, menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia ditunjuk untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong sebagai juru taktik Tim Senior.

Seperti diketahui, kabar penunjukan Kluivert sebagai pelatih memang telah menjadi perbincangan hangat di media sosial sejak rumor kehadirannya mencuat. Sosok legendaris ini pun mendapat beragam reaksi dari masyarakat Indonesia. 

Tak pelak sang istri, Rossana Kluivert, ikut menjadi sorotan. Termasuk penampilan cantiknya. Bahkan banyak yang dibuat penasaran dengan rahasia awet mudanya.

Berikut akan diulas Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (11/1/2025). 

Rahasia Awet Muda Rossana Kluivert Istri Kedua Patrick Kluivert yang Memesona di Usia 53 Tahun
Rahasia Awet Muda Rossana Kluivert Istri Kedua Patrick Kluivert yang Memesona di Usia 53 Tahun

Gaya Hidup Istri Patrck Kluivert

Usut punya usut, rahasia cantik dan awet muda Rossana di usianya yang telah masuk ke-53 adalah karena kebiasaan alias gaya hidup sehatnya. 

Rossana diketahui memiliki beberapa hobi olahraga. Mulai dari angkat beban, kardio, hingga pilatest.

Ia juga kerap menjalani gaya hidup yang seimbang. Baik dari segi kesehatan, kegiatan sosial, hingga aktif dalam kegiatan kemanusiaan. 

Hal tersebut lantas membuatnya terkenal sebagai sosok inspiratif bagi banyak orang. 

Rossana Kluiverst sendiri dinikahi oleh Kluivert pada 2008. Pasangan ini sering berbagi momen mesra di media sosial. 

Patrick kerap menuliskan pesan manis untuk Rossana, terutama saat perayaan ulang tahun atau anniversary pernikahan mereka. 

 

Telusuri berita women lainnya
