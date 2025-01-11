Ucap Syukur Rizky Febian Ajak Istri Umrah, Potret Mahalini Berhijab Bikin Pangling

Pasangan Rizky Febian dan Mahalini tengah menjalani ibadah umrah. Perjalanan umrah kali menjadi yang pertama untuk Mahalini setelah memutuskan menjadi mualaf saat menikah dengan Rizky Febian.

Meski sedang hamil 7 bulan nampaknya tak menyurutkan niat Mahalini untuk menjalani ibadah umrah perdananya ini.

Tak hanya berdua, mereka menjalani umrah bersama tiga pasangan artis lainnya yakni Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Vidi Aldiano dan Sheila Dara, serta Yura Yunita dan Donne Maula.

Sejak muncul foto saat keempat pasangan ini berangkat umrah, Mahalini menjadi sorotan karena tampilannya yang mengenakan hijab syar'i. Kala itu wajahnya ditutupi masker.

Kali ini, wajah Mahalini terlihat jelas dalam unggahan suaminya yang memperlihatkan mereka saat berada di hadapan Kakbah. Rizky Febian pun mengucap syukur bisa mengajak istri tercinta menjalani umrah perdana.

"Alhamdulillah pertama kalinya bawa istri untuk ibadah umrah," bunyi keterangan unggahan @rizkyfbian, dikutip Sabtu (11/1/2025).

Penampilan Mahalini mengenakan hijab pun menuai pujian hingga bikin netizen pangling. Aura kecantikannya semakin terpancar.