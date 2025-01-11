5 Skincare untuk Kulit Sensitif yang Ada di Indomaret

Skincare untuk Kulit Sensitif yang Ada di Indomaret, (Foto: Freepik)

Kulit sensitif mungkin menjadi masalah yang dialami banyak orang. Biasanya, kondisi ini membuat kulit mereka lebih rentan untuk mengalami gatal, kemerahan, dan terasa perih.

Hal ini membuat pemilik kulit sensitif harus lebih hati-hati dalam memilih skincare agar tak berisiko membuat gejala kulit sensitif menjadi lebih parah.

Mencari produk skincare untuk kulit sensitif sendiri terbilang gampang-gampang susah. Namun, sebenarnya, kamu bisa menemukannya di indomaret terdekat lho.

Lantas, apa saja skincare untuk kulit sensitif yang dijual di Indomaret? Berikut daftanya, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Sabtu (11/1/2025).

1. Somethinc

Somethinc Gentle Cleanser Jelly Low pH merupakan pembersih wajah dengan tekstur jelly yang lembut di kulit.

Pembersih wajah ini sudah teruji klinis dapat membersihkan kulit tanpa merusak skin barrier dan membuat kulit kering.

Dalam produk ini, terdapat kandungan japanese mugwort, tea tree, centella, dan peppermint yang cocok untuk kulit sensitif dan mudah berjerawat.

Selain itu, pembersih wajah ini juga tidak mengandung SLS sehingga tidak menyebabkan kulit alergi dan iritasi.

2. Simple Kind to Skin Moisturising Facial Wash

Simple Kind to Skin Moisturising Facial Wash dapat menjadi pilihan sabun cuci muka untuk kulit sensitif. Sabun muka ini diperkaya dengan kandungan provitamin B3, vitamin E, dan bisabolol.

Kombinasi kandungan di dalam pembersih wajah ini mampu mengangkat kotoran, minyak, dan makeup dengan baik tanpa membuat kulit kering.

Sabun muka ini tidak mengandung pewarna, pewangi tambahan, dan sabun sehingga cocok untuk kulit sensitif.

3. Simple Kind To Skin Moisturiser Hydrating Light

Pelembap wajah ini juga cocok untuk kulit sensitif. Kandungan vitamin B5 dan vitamin E dalam produk ini dapat menenangkan kulit, menghidrasi,serta membuat kulit menjadi lebih halus.

Simple Kind To Skin Moisturiser Hydrating Light tidak mengandung pewarna dan pewangi tambahan, non comedogenic, serta hipoalergenik.