5 Potret Angelina Sondakh Jalani Umrah Pertama Usai 15 Tahun Mualaf

Angelina Sondakh baru-baru ini melakukan ibadah umrah. Ia lantas menceritakan antusiasnya terhadap pengalaman emosionalnya tersebut.

Pasalnya, momen tersebut menjalani ibadah umrah pertama Angelina Sondakh setelah 15 tahun menjadi seorang mualaf.

Momen ini semakin istimewa karena Angelina Sondakh melaksanakannya bersama putranya, Keanu, sekaligus melewati pergantian tahun baru dan hari ulang tahunnya di Tanah Suci.

Nah, berikut beberapa potret Angelina Sondakh ketika melakukan ibadah umrah, melansir dari akun Instagramnya, @angelinasondakh09, Jumat (10/1/2025).



1. Ungkap rasa haru

Angelina mengungkapkan rasa harunya karena bisa melaksanakan ibadah umrah di pertambahan usianya dan di momen pergantian tahun.

“Masya Allah, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Dikasih kesempatan ulang tahun di tiga negara, empat kota, jam 12 ada di mana, jam 1 di mana, jam 4 di mana, jam 8 di mana. Masya Allah, itu luar biasa,” ungkap Angelina, seperti dikutip dari kanal YouTube Starpro.



2. Perjalanan spiritual

Bagi Angelina, ibadah umrah ini tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mendalam.

Angelina menyebutkan bahwa pengalaman ini mendorongnya untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.

“Perjalanan ini adalah perjalanan hati. Kalau pulang umrah, harus ada yang diubah. Baik dari sikap maupun tutur kata. Intinya, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Allah ingin kita memperbaiki diri menjadi sebaik-baiknya umat,” tuturnya.



3. Perjalanan umrah perdana

Istri mendiang Adjie Massaid ini merasa bersyukur karena perjalanan umrah perdananya berjalan lancar dan meninggalkan kenangan yang sangat membahagiakan sekaligus mengharukan.

“Alhamdulillah, perjalanannya sangat haru. Banyak-banyak bersyukur saja. Perjalanan dimudahkan, lancar, dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat,” pungkas Angelina Sondakh.