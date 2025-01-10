Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Natasha Rizky Kembali Berakting Setelah 4 Taun Vakum, Harus Ulang Adegan Berkali-kali

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |10:38 WIB
Cerita Natasha Rizky Kembali Berakting Setelah 4 Taun Vakum, Harus Ulang Adegan Berkali-kali
Natasha Rizky. (Foto: IG Pribadi)
Natasha Rizky akhirnya kembali ke dunia seni peran setelah vakum selama empat tahun. Mantan istri Desta ini berbagi pengalamannya saat kembali berakting lewat film Keajaiban Air Mata Wanita. Natasha Rizky pun mengungkap satu adegan tersulit saat memerankan karakter Rahma.

"Jujur sebetulnya dari, aku kasih bocoran sedikit, dari seluruh scene-nya Rahma, yang paling susah itu adalah scene awal aku muncul. Karena itu aku merasa aku, itu scene monolog," ujar Natasha Rizky di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (10/1/2025).

Sudah lama tak berakting di depan kamera, sorotan kamera yang fokus ke wajahnya membuatnya merasa gugup. 

"Dan itu aku merasa kayak, aku udah lama enggak main film jujur aja, terus kayak, menurut aku masuk ke set, apalagi kalau udah close up, itu udah tiba-tiba udah keringat dingin di mana-mana," jelasnya.

Natasha Rizky

Sehingga, proses pengambilan gambar pada adegan itu harus dilakukan berkali-kali. 

Halaman:
1 2
      
