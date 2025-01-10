Viral Siswa SD Gorontalo Bawa Pulang Makan Siang Gratis, Ingat Ibu yang Belum Makan

Cerita unik kerap mewarnai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pemerintah sejak Senin (6/1/2025). Salah satunya kisah menyentuh seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Gorontalo yang viral karena pengakuannya saat akan menyantap makan siang bergizi gratis tersebut di sekolahnya.

Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang pertama kali diunggah di akun TikTok @RasniAdam. Dalam video tersebut, para murid bersiap makan gratis dari program Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di jam istirahat.

Semua murid lantas mulai menyantap makanan mereka. Namun, ada seorang siswa laki-laki yang tampak hanya mengambil susu.

Dia lalu menutup nasi kotak dan tidak memakannya. Mengejutkannya, nasi kotak tersebut ternyata dia simpan untuk diberikan kepada ibunya di rumah.

"Silakan dimakan, kenapa tidak mau makan?" ujar perekam video dikutip Jumat (10/1/2025).

"Mau kasih makan mama," kata siswa SD tersebut.

"Kenapa mau kasih mama?" tanyanya lagi.

“Ya, di rumah tidak ada nasi," kata anak tersebut dengan lugu dan mata berbinar.

"Betul tidak ada nasi? Masya Allah, Tabarakallah," ucap perekam video.

Netizen lantas banyak yang dibuat sedih dan menangis mendengar pengakuan siswa SD tersebut. Video tersebut memantik diskusi warganet di kolom komentar. Beberapa di antaranya berbagi pengalaman serupa dari nenek dan kakek, orang tua hingga diri mereka sendiri saat merasakan betapa sulitnya untuk mendapatkan makanan yang layak.

“Anak sekecil itu terus ingat mamanya, dek jadi anak sukses nantinyaa ya,” ujar @dil***

"Nangis gue tiap FYP. Inget dulu berangkat sekolah sering perut kosong. Soalnya, nenek belum beli beras, terus siang hari lapar, jadi kuli jastip teman beli jajanan biar dapat jajan," tutur akun @nin***

"Makasih Pak Prabowo, masih banyak orang kelaparan di luar sana, makan gratis ini sangat membantu," tulis @bir***.