HOME WOMEN LIFE

Berita Terpopuler: Potret Mahalini Tampil Berhijab hingga Pesan Qomar Sebelum Meninggal Dunia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |08:36 WIB
Berita Terpopuler: Potret Mahalini Tampil Berhijab hingga Pesan Qomar Sebelum Meninggal Dunia
Mahalini
A
A
A

Mahalini diketahui sedang melakukan ibadah umrah bersama Rizky Febian. Meski tengah hamil 7 bulan, namun ia dan sang suami memutuskan untuk bertolak ke Makkah. Potret Mahalini berhijab pun mencuri perhatian warganet.

Potret Mahalini berhijab saat umrah jadi salah satu berita terpopuler di kanal Lifestyle Okezone pada Jumat 10 Januari 2025.

Apa lagi berita terpopuler di sepanjang tanggal tersebut? Berikut ulasannya.

1. Potret Mahalini Berhijab

Dalam salah satu potret yang diposting Vidi, tampak pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, serta Yura Yunita dan Donne Maula juga terlihat ikut umroh bareng mereka.

“Bismillah..” tulis Vidi, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @vidialdiano, Jumat (10/1/2024).

