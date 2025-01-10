Potret Mahalini Pertama Kali Pakai Hijab saat Umrah, Netizen: Masyaallah

Mahalini diketahui sedang melakukan ibadah umrah bersama Rizky Febian. Meski tengah hamil 7 bulan, namun ia dan sang suami memutuskan untuk bertolak ke Makkah.

Hal tersebut diketahui dari postingan Vidi Aldiano di akun Instagramnya baru-baru ini. Rupanya, Mahalini dan Rizky Febian berangkat bersama Vidi dan Sheila Dara serta beberapa pasangan artis lain.

Dalam salah satu potret yang diposting Vidi, tampak pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, serta Yura Yunita dan Donne Maula juga terlihat ikut umroh bareng mereka.

“Bismillah..” tulis Vidi, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @vidialdiano, Jumat (10/1/2024).

Potret Mahalini Pertama Kali Pakai Hijab saat Umrah

Dalam salah satu potret yang diunggah, Vidi terlihat berselfie dengan ketiga pasangan artis tersebut. Mereka tampak kompak mengenakan baju umrah serba putih. Hanya Rizky Febian yang tampil dengan baju serba hitam.

Penampilan Mahalini juga tak kalah menjadi sorotan. Pasalnya, ini pertama kalinya netizen melihat sang penyanyi mengenakan hijab, sejak memutuskan menjadi seorang mualaf usai resmi menjadi istri Rizky Febian.

Mahalini tampil cantik dalam balutan busana muslim serba putih lengkap yang menutupi seluruh auratnya, lengkap dengan hijab panjang yang menutupi rambutnya.

Meski begitu, di potret tersebut, wajah Mahalini tidak terlihat jelas. Pasalnya, ia tampak mengenakan masker dan kacamata hitam saat diajak berselfie bareng dengan Vidi dan beberapa artis lainnya.

Meski begitu, ia bersama yang lainnya terlihat antusias dan kompak melempar ekspresi senyum ke arah kamera.

Postingan Vidi tersebut lantas ramai komentar dari kalangan warganet. Banyak yang dibuat salah fokus dengan penampilan Mahalini di sana.