Gak Kalah Cantik, 4 Potret Cinta Laura Tampil Elegan hingga Makin Akrab dengan Anne Hathaway

Selebritis Cinta Laura baru-baru ini menjadi sorotan lantaran pertemuannya dengan bintang Hollywood, Anne Hathaway. Pertemuan mereka begitu hangat saat Cinta dan Anne sama-sama hadir di acara brand fashion ternama di Shanghai, China beberapa waktu lalu.

Cinta dan Anne pun terlihat begitu akrab bersama saat berbincang-bincang di acara tersebut. Bahkan, Anne juga begitu manis saat mencium lembut tangan Cinta.

Penasaran, seperti apa potret cantik Cinta Laura saat bertemu dengan Anne Hathaway, yuk intip pose cantiknya, Jumat (10/1/2025).

1. Pesona Cinta Laura dengan Gaun Keabuan

Cinta Laura hadir langsung di acara brand fashion ternama ini dan memikat para netizen. Wanita 31 tahun itu begitu memesona dengan gaun mewah bernuansa keabuan.