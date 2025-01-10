Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret dan Fakta Menarik Fanny Ghassani yang Batal Nikah Gegara Beda Agama hingga Depresi

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |20:44 WIB
5 Potret dan Fakta Menarik Fanny Ghassani yang Batal Nikah Gegara Beda Agama hingga Depresi
Fanny Ghassani. (Foto: IG Fanny)
A
A
A

Nama Fanny Ghassani belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, kisahnya yang pernah batal menikah karena perbedaan agama viral di jagat maya. Pengalaman buruk gagal nikah gegara beda agama itu pertama kali diceritakan Fanny melalui podcast Close the Door YouTube Deddy Corbuzier. Padahal, undangan sudah disebar dan ijab kabul siap digelar. 

Fanny Ghassani mengatakan, kekasihnya saat itu merupakan penganut Katolik. Sementara dirinya adalah seorang muslim. Bahkan setelah sang kekasih menjadi mualaf, masalah tak mereda.

Banyak dari kalangan warganet yang lantas jadi penasaran tentang sosok Fanny Ghassani. Nah berikut potret cantik dan fakta menarik tentangnya, melansir dari akun Instagramnya, @fannyghassani, Jumat (10/1/2025).

1. Terkenal lewat sinetron

Fanny Ghassani mulai dikenal publik pada 2007 saat memerankan karakter Kayla dalam sinetron populer "Cinta Fitri."  Aktingnya yang memukau dalam sinetron ini membuka banyak pintu untuk kariernya di dunia hiburan. 

Fanny Ghassani

Fanny kemudian tampil dalam berbagai sinetron lainnya, seperti "Sekar," "Hafizah," dan "Surga yang Kedua."

2. Punya bakat jadi presenter

Selain berakting, Fanny juga menunjukkan bakatnya sebagai presenter. Ia pernah menjadi pembawa acara. Bahkan, Fanny sempat menjadi co-host dalam acara bersama Deddy Corbuzier. 

Fanny Ghassani

Pengalaman ini menegaskan kemampuannya dalam berbicara di depan publik dan membawa acara dengan gaya yang khas.

3. Punya body goals gegara rajin olahraga

Di luar kesibukannya sebagai aktris dan presenter, Fanny Ghassani dikenal sebagai sosok yang aktif dalam menjalani gaya hidup sehat. 

Fanny Ghassani

Ia sering membagikan kegiatannya saat berolahraga di akun media sosialnya, terutama Instagram. Tubuh ideal dan kebugaran yang ia miliki menjadi inspirasi bagi banyak penggemarnya.

 

Halaman:
1 2
      
