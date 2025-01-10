Viral Polisi di Malang Kerja Sampingan Jadi Pemulung dan Bagikan Kehidupannya di Sosmed

Sosok Bripka Seladi belakangan kembali menjadi sorotan di media sosial. Polisi yang bertugas di Polres Malang Kota itu viral karena memilih menjadi pemulung demi menghindari praktik suap di profesinya.

Sempat viral di tahun 2016 silam, Bripka Seladi kembali mencuri perhatian lewat konten-konten di media sosial Instagramnya, @seladii. Saat ini, instagram Bripka Seladi memiliki pengikut 2.302.

Di dalam kontenten tersebut, ia terlihat konsisten membagikan kesehariannya sebagai seorang pemulung meskipun berprofesi sebagai anggota polisi.

Bripka Seladi yang merupakan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota sejak 2016 kerap memulung sampah plastik sepulang dinas.

Awalnya, Seladi mengumpulkan sampah dengan sepeda ontel, memilahnya, dan menjualnya untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Tanpa malu, sejak saat itu Bripka Seladi mengaku memilih menjadi pemulung karena mudah.

“Tinggal mengambil yang sudah dibuang orang, terus dikumpulkan, dijual jadi uang,” ujar Seladi kepada wartawan saat itu.

“Mudah gampang, seperti toko emas. Sekarang ambil, sekarang dijual, sekarang laku. Mudah sekali," jelasnya.

Uniknya lagi, Bripka Seladi memulung dibantu anak istrinya, selepas dinas. Bripka Seladi yang sempat viral ini menjadi tokoh inspirasi, dikenal sederhana dan jujur.

Selama 16 tahun bertugas di bagian pelayanan SIM, dia konsisten menolak suap, bahkan dalam bentuk kecil seperti pemberian kopi dari pemohon SIM.

Pria berusia 57 itu telah membuktikan bahwa integritas seorang polisi tidak hanya soal tugas, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang jujur dan bermartabat. Selesai bekerja, ia melanjutkan pekerjaan sampingannya sebagai pemulung.

Bahkan, Bripka Seladi kini memiliki gudang sampah di Jalan Dr. Wahidin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tak jauh dari tempatnya bertugas.