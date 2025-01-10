Tinggal di Los Angeles, Sarah Azhari Pastikan Kondisi Aman Pasca Kebakaran

Sarah Azhari yang menetap di Los Angeles mengabarkan kondisi dirinya dan keluarga pasca kebakaran hebat melanda hutan di sana. Melalui unggahan Instagramnya, Sarah memastikan kondisinya dan keluarga dalam keadaan aman.

Dalam unggahannya, Sarah mengucapkan terima kasih kepada kerabat hingga masyarakat Tanah air yang ikut mengkhawatirkan keadaannya setelah mencuatnya informasi soal kebakaran tersebut.

"Terima kasih kepada semua orang yang telah menyampaikan kekhawatiran," tulis Sarah dikutip dari Instagram @sazarita, Jumat (10/1/2025).

Sarah pun menjelaskan bahwa dirinya tinggal di kawasan Los Angeles yang cukup jauh dari titik kebakaran sehingga dirinya tidak terkena dampak dari kebakaran hebat tersebut. Dia memastikan kondisinya dan keluarga dalam keadaan aman.

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa saya aman dan tinggal di area Los Angeles yang tidak terkena dampak kebakaran," jelasnya.