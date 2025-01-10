Advertisement
HOME WOMEN LIFE

So Sweet! Syifa Hadju Merasa Jadi Orang Paling Bahagia Bersama El Rumi

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |18:34 WIB
<i>So Sweet</i>! Syifa Hadju Merasa Jadi Orang Paling Bahagia Bersama El Rumi
El Rumi dan Syifa Hadju. (Foto: IG El Rumi)
A
A
A

Syifa Hadju menuliskan pesan cinta yang mendalam untuk kekasihnya, El Rumi. Syifa Hadju Membagikan potret bergandengan tangan dan saling menatap penuh cinta saat mereka berlibur ke Eropa. Pemain sinetron itu mengucapkan terima kasih kepada sosok yang sejak awal kedekatan mereka, selalu memastikan Syifa dalam keadaan baik-baik saja. 

"Postingan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pacarku di sini. Terima kasih telah menjagaku dengan baik sejak pertama kali kita dekat," ujar Syifa Hadju dikutip dari unggahan @cipaaju, Jumat (10/1/2025).

Kehadiran El Rumi bukan hanya memberikan cinta dan rasa aman, tapi juga menjadikan Syifa merasa jadi orang paling bahagia. 

Kedatangan El Rumi menjadi pelipur lara baginya yang baru saja merasakan pahitnya hubungan asmara yang kandas setelah 5 tahun dijalani. El Rumi menjadi anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadanya. Sosok yang tepat dan hadir di waktu yang tepat!

El Rumi dan Syifa Hadju

"Terima kasih telah membuatku menjadi orang yang paling bahagia yang pernah kuinginkan, kamu adalah plot twist terbaik yang pernah diberikan Allah kepadaku," sambungnya. 

Syifa Hadju ingin terus menjalani hari-hari bahagia bersama El Rumi sehingga menciptakan memori indah untuk dikenang di sepanjang hidup mereka.

"Hatiku begitu penuh! Berharap untuk menciptakan lebih banyak kenangan indah bersamamu. Selamanya dan selalu bersyukur untukmu, sayang, ilysm," tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
