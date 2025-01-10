Curhat Atta Halilintar Sempat Kesulitan Temukan Tempat Ibadah di Jepang

Atta Halilintar berbagi cerita usai menghabiskan waktu libur tahun baru di Jepang selama lebih dari 12 hari bersama keluarga tercinta. Selama berlibur di Jepang, Atta sempat curhat soal kesulitan mencari musala ataupun masjid untuk beribadah karena jumlahnya yang sedikit.

Tiba di tanah air, Atta membenarkan kondisi tersebut karena menurutnya tidak seluruh tempat yang dikunjunginya tersedia masjid atau musala untuk sholat.

"Oh iya kalau di sana kan, alhamdulillah beberapa kali dapat masjid tapi kan enggak semua tempat ada, enggak semua tempat ada musala," kata Atta Halilintar dikutip dari YouTube Starpro, Jumat (8/1/2025).

Atta pun menegaskan bahwa curhatnya itu bukan bermaksud untuk mencari perhatian. Dia hanya ingin berbagi cerita mengenai kondisi di Jepang agar menjadi pengingat untuk tetap beribadah di tengah situasi sulit sekalipun.

"Ya sebenarnya kan biar kita bareng-bareng kita bisa enggak lupa sama sholat, gitu aja sih," ucapnya.