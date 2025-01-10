Advertisement
HOME WOMEN LIFE

40 Pelajaran Hidup Berharga di Usia 40 Tahun ala Raditya Dika, Salah Satunya Jangan Gosipin Orang!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |11:09 WIB
40 Pelajaran Hidup Berharga di Usia 40 Tahun ala Raditya Dika, Salah Satunya Jangan Gosipin Orang!
Raditya Dika. (Foto: IG Radit)
Raditya Dika baru-baru ini merayakan pertambahan usianya yang ke-40 tahun. Menariknya, di momen ulang tahunnya kali ini ia membagikan 40 pelajaran hidup berharga. 40 pelajaran hidup berharga tersebut Raditya Dika peroleh selama perjalanan hidupnya selama 40 tahun.

Konten kreator yang berkiprah di dunia penulisan, podcast, pelopor stand up komedi, sekaligus YouTuber di Indonesia ini mengaku terinspirasi dari konten kreator luar yang membuat 50 pelajaran hidup di usia 50 tahun.

Konten 40 pelajaran hidup berharga dibagikan Raditya Dika melalui podcast di kanal YouTube pribadinya pada 1 Januari 2025. 

“Kepikiran buat kayak gitu juga. Tapi kan gue belum 50 tahun. Jadi gue bikinnya di 40 tahun," ungkapnya, dikutip dari YouTube Raditya Dika. 

Raditya Dika (IG)

Nah, berikut 40 pelajaran hidup berharga di usia 40 tahun ala Raditya Dika, dirangkum Okezone, Jumat (10/1/2025).

1. Tidak apa-apa menjadi orang aneh, karena keanehan bisa membuat kita jujur terhadap diri sendiri, berbeda dari yang lain, dan modal menuju kesuksesan 
2. Jangan gosipin orang, karena tidak produktif dan tidak ada manfaatnya
3. Kita tidak sepenting itu bagi orang lain, jadi lakukan sesuai kenyamanan seperti dalam hal berdandan 
4. Menjadi minimalis, usahakan mempunyai sesuatu hal yang penting dan berarti
5. Kerja ringan kalau dicicil, karena kalau dikerjakan belakangan rasanya akan berat sekali
6. Kerja ringan kalau dikerjakan barengan, jadi jangan gengsi dan beradu ego satu sama lain
7. Ide ada kalau dicatat, jadi biasakan untuk menangkap bukan hanya menciptakan
8. Belajar dari yang terbaik, minta orang yang menguasai di bidangnya untuk mengajari kita 
9. Belajar dari yang tidak punya pengalaman, karena orang yang masih baru terjun ke suatu bidang yang akan ditekuni mempunyai pandangan yang lebih fresh
10. Melamun adalah bagian dari proses kreatif, karena melamun bisa membuat kita berimajinasi banyak hal 
11. Waktu ada kalau kita yang ciptain, jadi jangan cuma dicari
12. Gunakan uang untuk membeli waktu, karena waktu adalah sesuatu hal yang paling sulit digantikan
13. Jangan lupa bermain-main, jadi carilah kesenangan dalam pekerjaan 
14. Mempunyai hobi baru adalah cara termudah untuk merasa seru lagi, karena dengan hobi baru memberikan ruang untuk belajar 
15. Fokus ke menciptakan core memory yang indah
16. Jangan membuat keputusan saat lagi emosi, baik sedih maupun marah
17. Belajar untuk bilang iya ke hal-hal yang kita bilang tidak, karena di dalamnya bisa jadi menyimpan pengalaman baru yang seru dan sayang untuk dilewatkan
18. Belajar berani untuk bilang tidak, utamanya ketika diajak untuk melakukan hal-hal yang kurang benar
19. Main game adalah cara termudah untuk kabur sejenak ke dunia lain
20. Dikritik berarti punya ruang untuk bertumbuh, karena justru bahaya jika semua orang mengatakan bagus
21. Jalan kaki minimal 30 menit sehari
22. Selalu tepat waktu, karena untuk menghargai orang lain
23. Takut biasanya datang dari ketidaktahuan, jadi sebelum memulai sesuatu usahakan mencari tahu terlebih dahulu agar mempunyai basis ilmu
24. Menyesal lebih seram dari takut

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
